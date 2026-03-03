PKP Intercity chce walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i w tym celu kupuje od firmy Newag pociągi hybrydowe Impuls. Pierwszy z 35 składów mogliśmy ostatnio obejrzeć w hali produkcyjnej, ale wnętrze pojazdu nie było gotowe. Przewoźnik uchylił rąbka tajemnicy i udostępnił wizualizacje środka.

Wnętrze pociągu hybrydowego Impuls PKP Intercity na wizualizacjach

PKP Intercity udostępniło wizualizacje, na których mamy okazję zobaczyć wnętrze nowego Impulsa. Składy zaoferują dostęp do pierwszej oraz drugiej klasy. W przypadku tych pierwszych znajdzie się układ siedzeń 2+1 z obiciem w kolorze ciemnogranatowym. W drugiej klasie fotele zostaną rozmieszczone w sposób 2+2.

Pociągi hybrydowe Impuls dla PKP INtercity zaoferują miejsca dla osób niepełnosprawnych. PKP Intercity materiały prasowe

Każdy nowy Impuls z napędem hybrydowym ma oferować 179 miejsc siedzących, z czego 21 w pierwszej klasie. Nie zabraknie też dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pasażerowie mogą liczyć na wygodne fotele i indywidualne oświetlenie. Do użytku będą dostępne gniazdka USB C i A.

W nowych pociągach PKP Intercity znajdzie się też strefa dla rodzin. PKP Intercity materiały prasowe

W nowych pociągach PKP Intercity znajdzie się także klimatyzacja, strefa ciszy (w obu klasach) czy sekcja dla rodzin oraz miejsca do przewozu rowerów. Pasażerowie dostaną także półki na bagaż.

Pociągi hybrydowe PKP Intercity pozwolą na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

PKP Intercity zamówiło kilkadziesiąt nowych Impulsów. Newag ma dostarczyć pierwszy skład hybrydowy na początku 2027 r. Jeśli nie dojdzie do opóźnień, to w tym samym kwartale pociąg wyruszy w trasę z pasażerami.

Nowe pociągi hybrydowe mają podwójny napęd. Spalinowy pozwoli na jazdę z prędkością do 120 km/h, a elektryczny rozpędzi go do 160 km/h. Składy mają polepszyć dostęp do kolei dalekobieżnej dla około 3,5 mln mieszkańców Polski. Jednostki mają kursować na trasach, gdzie występują odcinki pozbawione sieci trakcyjnej.

Ponadto PKP Intercity chce z nowymi pociągami znacząco skrócić czas przejazdu między różnymi miastami. Dla przykładu trasa z Łomży do Warszawy ma być pokonywana w czasie około 1,5-2 godzin. Przewoźnik kupi łącznie 35 takich składów, które od 2027 r. mają zasilać tabor spółki.

