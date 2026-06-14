Już dzisiaj, 14 czerwca na linii D4 pojawią się dwa nowe przystanki kolejowe i są to Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Koleje Dolnośląskie zrealizowały pierwszy przejazd, a dla pasażerów połączenie będzie dostępne za kilka dni.

Pociągi pojadą do stacji Bielawa Jezioro i Góry Sowie od niedzieli

Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to dwa nowe przystanki, które pojawiły się na przedłużonej linii kolejowej D4. Samo połączenie do Bielawy przywrócono w 2019 r., gdzie miasto było wykluczone komunikacyjnie przez ponad 40 lat.

We wtorek 9 czerwca odbył się pierwszy przejazd pociągu Kolei Dolnośląskich do nowych przystanków. Natomiast dla pasażerów przedłużona linia będzie dostępna wraz z wprowadzeniem letniej korekty rozkładu jazdy, co nastąpi już w najbliższą niedzielę.

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Bielawa jest jednym z ciekawszych miast na mapie Dolnego Śląska, które z pewnością warto odwiedzić. Sam przystanek Bielawa Jezioro znajduje się zaledwie 300 metrów od zbiornika wodnego. Miasto ma już cztery stacje, a cała inwestycja, która wiązała się z pracami w trudnym terenie, pochłonęła ponad 18 mln złotych.

Koleje Dolnośląskie planują pociągi do Srebrnej Góry

Nowe przystanki na trasie z Wrocławia do Bielawy to nie koniec. Pociągi Kolei Dolnośląskich z czasem pojadą jeszcze dalej - do Srebrnej Góry.

Pociągi pojadą dalej, do Srebrnej Góry, ale przed wakacjami otwieramy czterokilometrowy fragment linii kolejowej, która da miastu Bielawie kolejne dwa przystanki obsługiwane pociągami Kolei Dolnośląskich

Srebrna Góra znajduje się 12 kilometrów od Bielawy. "W ten sposób likwidujemy wykluczenie komunikacyjne, a dodatkowo napędzamy turystykę Dolnego Śląska, bo twierdza w Srebrnej Górze to perła architektury w skali całej Europy" - powiedział we wtorek Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Województwo dolnośląskie ciągle inwestuje w kolej i efekty tych działań z pewnością są widoczne. W zeszłym roku po 25 latach przerwy udało się przywrócić połączenie z Jeleniej Góry do Karpacza. Natomiast Kolele Dolnośląskie notują coraz lepsze wyniki. W marcu przewoźnik ustanowił nowy rekord w skali jednego miesiąca, gdy z jego usług skorzystało ponad 2,5 mln pasażerów.





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