Pierwszy na świecie masowiec na amoniak. Ruszył w dziewiczy rejs

Mineral Europa, zbudowana w stoczni Qingdao Beihai w Chinach dla belgijskiego armatora CMB.TECH, to nowość, która wyróżnia się na tle innych tego typu jednostek handlowych. Według armatora jest to bowiem pierwszy masowiec na amoniak, jaki kiedykolwiek zbudowano.

- Jako pierwszy na świecie masowiec napędzany amoniakiem, Mineral Europa stanowi ważny kamień milowy we wprowadzaniu technologii amoniakowej do działalności morskiej - podkreśla, otwiera się w nowym oknie armator.

CMB.TECH ogłosił zakończenie prób morskich jednostki. Statek wyruszył w dziewiczy rejs.

Wielkie zmiany. "Piąta rewolucja w napędzie statków"

CMB.TECH to grupa morska z siedzibą w Antwerpii, która silnie pozycjonuje się jako lider dekarbonizacji transportu morskiego, inwestując potężne środki w ekosystem paliwowy konieczny do wsparcia przejścia na czystą żeglugę, skupiając się na napędzie wodorowym i amoniakowym.

Mineral Europa należący do działu masowców Bocimar grupy CMB.TECH to pierwszy statek firmy z serii jednostek na amoniak. Jest to masowiec typu Newcastlemax (Capesize) o nośności 210 000 DWT. Długość statku wynosi 300 metrów, a szerokość 50 metrów.

Armator złożył zamówienie na całą serię masowców dual-fuel typu Newcastlemax (18 jednostek), a także na zasilany amoniakiem kontenerowiec i dwa chemikaliowce.

- Mineral Europa to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, ale w nadchodzącym czasie powstanie wiele kolejnych. Teraz, gdy potrzeba dekarbonizacji żeglugi i wzmocnienia niezależności energetycznej jest większa niż kiedykolwiek, nasza technologia i nasze statki zmieniają w żegludze zasady gry - powiedział, otwiera się w nowym oknie prezes CMB.TECH Alexander Saverys.

Mineral Europa jest pierwszy. Firma zamówiła całą serię. Materiały prasowe CMB.TECH materiał zewnętrzny

Mineral Europa posiada dwupaliwowy system napędu, dzięki czemu jest zdolny do pracy zarówno na amoniaku, jak i tradycyjnych paliwach morskich. Umożliwia to elastyczność związaną z rozwojem potrzebnej infrastruktury - statki mogą spalać paliwo ekologiczne tam, gdzie jest dostępne, a w razie konieczności płynnie przełączyć się na tradycyjne paliwo morskie, co zapewnia ciągłość operacyjną.

- Mineral Europa oznacza piątą rewolucję w napędzie statków - powiedział Saverys. - Piątą, po wiosłach, żaglach, silnikach parowych i silnikach wysokoprężnych. Po raz pierwszy od ponad 200 lat statki mogą żeglować bez emisji CO 2 .

Zielony amoniak produkowany z odnawialnych źródeł urasta do rangi kluczowej alternatywy dla tradycyjnych paliw. Jest jednak dopiero wdrażany jako morskie paliwo, w związku z czym wyzwaniem może okazać się zapewnienie płynnych dostaw surowca przy tak dużym zapotrzebowaniu. CMB.TECH dąży do rozwoju niezbędnej infrastruktury i wprowadzania ulepszeń. Odpowiednie kroki mają wpłynąć nie tylko na szerszą dostępność amoniaku, ale i spadek jego ceny - w zamierzeniu mógłby być tańszy niż olej napędowy.

Wielki debiut giganta. Masowiec Mineral Europa płynie do Australii

Mineral Europa z powodzeniem przeszedł próby morskie w chińskiej stoczni Qingdao Beihai, a najnowsze oficjalne raporty potwierdzają rozpoczęcie jego pierwszej komercyjnej podróży oceanicznej.

Masowiec wyruszył w swój dziewiczy rejs w piątek 9 października 2026 r. i zmierza do Australii, by tam odebrać ładunek w ramach umowy z australijską firmą wydobywczą Fortescue. Mineral Europa jest dostosowany do bezpiecznego wpływania i manewrowania w Port Hedland w Australii Zachodniej - największym na świecie porcie eksportowym rudy żelaza, który stanowi kluczowe ogniwo globalnego łańcucha dostaw tego surowca. Przeładowuje się tam również gaz ziemny, sól, mangan oraz lit.

Zarząd Portu Hedland ogłosił, otwiera się w nowym oknie gotowość operacyjną i wdrożenie procedur niezbędnych do rozpoczęcia bunkrowania amoniaku na statki jeszcze w tym roku. Amoniak, choć bezemisyjny, stwarza bowiem szczególne wyzwania w zakresie obchodzenia się z nim ze względu na jego toksyczność - wymaga to więc stosowania specjalnych regulacji w kwestii jego magazynowania i bunkrowania. Port ogłosił dostosowanie infrastruktury i wdrożenie systemów bezpieczeństwa specjalnie pod kątem masowców na amoniak.



