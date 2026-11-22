MV Yampu nagrodzony. Pierwszy taki masowiec

MV Yampu od CSL Group został ogłoszony "Masowcem Roku 2026" podczas gali International Bulk Journal Awards (IBJ Awards). Ten nowoczesny statek wyróżnia się na tle innych tego typu jednostek - według armatora to "pierwszy na świecie zasilany bateryjnie samowyładowczy masowiec".

Nagroda IBJ Awards przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w zakresie projektowania statków, innowacyjności, wydajności operacyjnej i wkładu w rozwój globalnego przemysłu transportu masowego.

Rozwiń

MV Yampu to masowiec o długości całkowitej 125 m i szerokości ok. 24 m. Dziewiczy rejs odbył w lipcu 2026 roku. Statek charakteryzuje się, otwiera się w nowym oknie hybrydową architekturą napędową. Ma ona umożliwiać redukcję emisji i optymalizację zarządzania energią.

Jednostka jest zarządzana przez CSL Group. To światowej klasy właściciel i operator statków samowyładowczych do przewozu ładunków masowych, z historią sięgającą 1845 roku. Firma ma siedzibę główną w Montrealu w Kanadzie i działa globalnie.

- Zaprojektowany we współpracy z Adbri i dostarczony na początku tego roku, ten specjalnie zbudowany statek o nośności 11 000 DWT do przewozu wapienia stanowi ważny krok naprzód w dziedzinie zrównoważonego transportu masowego - powiedzieli przedstawiciele CSL Group.

MV Yampu przeznaczony jest do transportu wapienia w Australii Południowej, z kamieniołomu Klein Point do zakładów cementowych w Birkenhead. Statek samodzielnie wyładowuje przewożony ładunek za pomocą pokładowego systemu transportowego. Maksymalną szybkość rozładowania określono na 1500 ton na godzinę, a ładowania na 1800 ton na godzinę.

Bardziej zrównoważona przyszłość transportu morskiego

- Ta nagroda odzwierciedla innowacyjność, współpracę i zaangażowanie w dekarbonizację, które doprowadziły do powstania MV Yampu - powiedział Louis Martel, prezes i dyrektor generalny CSL. - Jesteśmy zaszczyceni, że branża doceniła ten pionierski statek i rolę, jaką odegra w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości transportu morskiego.

Według firmy dzięki napędowi hybrydowo-elektrycznemu MV Yampu ma zużywać o 25%. mniej oleju napędowego i emitować o 40% mniej gazów cieplarnianych w zakresie emisji bezpośrednich (Scope 1) w porównaniu ze statkiem, który zastąpił.

- Oczekuje się, że docelowo statek będzie w pełni zasilany energią elektryczną, co pozwoli ograniczyć emisję spalin o ponad 90% - podaje, otwiera się w nowym oknie CSL Group.



