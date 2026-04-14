Pierwszy tego typu statek wycieczkowy na świecie. Budują go Niemcy

Dawid Długosz

Niemcy zaprezentowali pierwszy na świecie statek wycieczkowy, który wykorzystuje w 100 proc. napęd elektryczno-bateryjny. Projekt Vision został pokazany przez firmę Meyer Werft i ma aż 275 metrów długości. Statek będzie w stanie zabrać ponad 1,8 tys. pasażerów. System zasilania dostarczą Norwegowie z Corvus Energy.

Statek wycieczkowy Vision z przeszklonym dachem i basenami płynie po błękitnym morzu
Niemcy prezentują statek wycieczkowy Vision. Pierwszy tego typu na świecie.

Zielona energia odgrywa coraz większą rolę także w żegludze i powstają kolejne projekty, gdzie odchodzi się od napędów na paliwa kopalne na rzecz ekologicznych rozwiązań. Niemcy prezentują w tym tygodniu statek wycieczkowy Vision, który jest pierwszym na świecie zasilanym w 100 proc. przez system elektryczno-bateryjny.

Vision to pierwszy statek wycieczkowy na świecie z napędem elektryczno-bateryjnym

Projekt Vision jest autorstwa Niemców ze stoczni Meyer Werft, którzy prezentują go w trakcie konferencji Seatrade Cruise Global w Miami odbywającej się w dniach 13-16 kwietnia. Koncept statku powstał we współpracy z Norwegami z Corvus Energy.

Vision to pierwszy statek wycieczkowy na świecie, który wykorzystuje jedynie napęd elektryczno-bateryjny. System zasilania dostarczy wspomniana spółka Corvus Energy, która specjalizuje się w rozwiązaniach opartych na akumulatorach. Projekt opiera się na technologii morskiej, która jest już powszechnie stosowana. Norwegowie wierzą, że w ten sposób emisję spalin można obniżyć nawet o 95 proc.

Dzięki statkom wycieczkowym z napędem elektrycznym na baterie oferujemy konkurencyjny produkt, który opiera się na istniejących technologiach
mówi Johannes Bade, lider programu rozwoju projektu Vision.

Statek wycieczkowy Meyer Werft został przygotowany z myślą o rejsach na popularnych trasach w Europie i jego ładowanie miałoby odbywać się z wykorzystaniem dużych ładowarek. Sugeruje się, że tego typu infrastruktura po 2031 r. mogłaby powstać w około 100 europejskich portach.

Statek wycieczkowy stoczni Meyer Werft jest wielki

Vision wyróżnia się nie tylko napędem. Jest również wielki. Statek ma być długi na 275 metrów i będzie w stanie zabrać podczas jednego rejsu nawet 1856 pasażerów. Tonaż brutto to ponad 80 tys. ton.

Proponowany statek ma być bardzo nowoczesny oraz oferować pasażerom różne atrakcje. Świadczy o tym na przykład obecność basenu na górnym pokładzie. Stoczniowcy z Meyer Werft twierdzą, że pierwszy egzemplarz Vision mógłby wejść do służby nawet w 2031 r.

Vision to ciekawa i odważna propozycja. Na etapie prac znajdują się także inne wycieczkowce z napędem zeroemisyjnym. Przykładem niech będzie projekt Norwegów z firmy Hurtigruten Sea Zero, ale to znacznie mniejszy statek dla około 500 pasażerów. Tutaj w roli dodatkowego systemu zasilania rozważa się żagle wirnikowe i panele słoneczne, a uruchomienie planowane jest na 2030 r.

