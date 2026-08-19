Pierwszy tunel dla statków pełnomorskich powstanie w Europie

Norwegowie zdecydowali. Zbudują wielki tunel dla statków pełnomorskich

Norweski Zarząd Wybrzeża i AF Gruppen podpisały kontrakt na budowę tunelu dla statków Stad w okręgu Vestland w Norwegii. Będzie to pierwszy na świecie pełnowymiarowy tunel przeznaczony dla jednostek pływających. Umowa ta kończy trwający od lat proces planowania.

AF Gruppen odpowiada zarówno za projektowanie, jak i budowę tunelu, który będzie miał 1700 metrów długości, 50 metrów wysokości i 36 metrów szerokości. Rozpoczęcie budowy planowane jest na początek 2027 roku. Oczekuje się, że ukończenie całego projektu zajmie około pięciu lat.

- To historyczny dzień. Tunel dla statków Stad to projekt planowany i omawiany od dziesięcioleci, a teraz osiągnęliśmy punkt, w którym możemy podpisać umowę z wykonawcą, który go zbuduje. Z niecierpliwością oczekujemy bliskiej i konstruktywnej współpracy z AF Gruppen w ciągu najbliższych pięciu do sześciu lat - stwierdził Einar Vik Arset, dyrektor generalny Norweskiego Zarządu Wybrzeża.

Miejsce przez jakie ma przebiegać tunel na Półwyspie Stad. Oliver O'Donnell materiał zewnętrzny

Dlaczego nowy tunel ma powstać w Stad?

Tunel zostanie wydrążony w najwęższym miejscu półwyspu Stad, między Kjødepollen nad fiordem Vanylvsfjorden a Moldefjorden w rejonie Selje. Sam tunel będzie mógł pomieścić jednostki o szerokości do 21,5 metra i wysokości do 29,5 metra. Oznacza to, że statki o rozmiarach dorównujących promom z norweskiej linii Hurtigruten będą mogły nim bezpiecznie przepłynąć.

Statki ominą w ten sposób akwen, będący jednym z najtrudniejszych do przepłynięcia w rejonie zachodniej Norwegii. Okoliczne wody znane jako Morze Stadhavet są nawiedzane przez sztormy około 100 dni w roku.

Ogromne problemy norweskiego tunelu

Sam pomysł stworzenia tunelu dla statków na Półwyspie Stad sięga jeszcze XIX wieku. W centrum uwagi znalazł się w poprzedniej dekadzie, kiedy to projekt przeszedł dokładną analizę pod kątem możliwości realizacji oraz spodziewanego nakładu prac i kosztów.

W styczniu 2025 roku Norweski Zarząd Wybrzeża opublikował przetarg na budowę tunelu. Pierwotnym celem było podpisanie umowy z wykonawcą jesienią 2025 i rozpoczęcie budowy w 2026. Niemniej w październiku ówczesny rząd Norwegii zamknął prace nad tunelem ze względu na przekroczenie budżetu. Parlament podjął jednak decyzję o kontynuacji prac i negocjacji kosztów.

19 czerwca br. norweski parlament zatwierdził nowe ramy kosztowe dla budowy tunelu w Stad w wysokości 8,588 mld koron norweskich z VAT. Decyzja ta dała podstawę do zawarcia umowy i realizacji projektu, co ugruntowało podpisanie kontraktu 17 sierpnia.