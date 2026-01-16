PKP Intercity notuje rekordowe wyniki i to oznacza duże inwestycje w tabor. W przeciwnym razie przewoźnik nie będzie w stanie sprostać zapotrzebowaniu ze strony pasażerów. W zeszłym roku spółka podpisała umowę na piętrusy, które dostarczy Alstom Polska. Teraz mamy okazję zobaczyć model pociągu w skali.

Alstom Polska prezentuje piętrowy pociąg dla PKP Intercity w skali

Prezentacja odbyła się we wtorek w Łodzi, podczas Forum Infrastruktury i Gospodarki. Alstom Polska pokazał model piętrusa dla PKP Intercity, który zaprezentowano w skali. Pokazano jeden człon pojazdu i wiemy, że całe pociągi będą składać się z kilku takich jednostek.

Nowy pociąg dla PKP Intercity ma dwa piętra w środkowej części składu. Model został pomalowany w typowych barwach dla polskiego przewoźnika w stylu składów ED250. Co to za pojazd? W rzeczywistości jest to Coradia Max, którego produkcja ma odbywać się w fabryce w Chorzowie.

Warto dodać, że Alstom Polska nie planuje stworzyć pełnowymiarowej makiety nowego pociągu dla PKP Intercity. Wynika to z faktu, że nie jest to zupełnie nowy pojazd i firma ma już doświadczenie w produkcji. Stąd też nie bierze pod uwagę takiej możliwości. Pamiętajmy również, że to Alstom zbudował polskie Pendolino.

Kiedy piętrusy PKP Intercity wyjadą na polskie tory?

Umowa podpisana przez PKP Intercity oraz Alstom Polska w 2025 r. zakłada, że producent dostarczy (w ramach zamówienia podstawowego) 42 pociągi piętrowe. Pierwsze z nich powinny trafić w ręce przewoźnika w 2029 r. W ramach zamówienia rozszerzonego pod uwagę brane jest kupno łącznie nawet 72 pojazdów.

Coradia Max to niskopodłogowy, elektryczny zespół trakcyjny (EMU), który jest w stanie jeździć z prędkością do 200 km/h. Składy są modułowe i można je dostosowywać pod różne opcje. Warto dodać, że jeden piętrus PKP Intercity ma być w stanie przewozić nawet 550 pasażerów.

Nowe pociągi mają zaoferować szereg udogodnień dla pasażerów. Są to m.in. dostęp do Wi-Fi, klimatyzacja czy strefa ciszy oraz przestrzeń dla rodzin. PKP Intercity przeznaczyło na te składy (w ramach zamówienia podstawowego) blisko 8,5 mld złotych brutto. Alstom Polska musi zapewnić także utrzymanie jednostek przez okres 30 lat. Podczas Forum Infrastruktury i Gospodarki w Łodzi przewoźnik ogłosił finansowanie projektu, o czym wspominaliśmy na łamach Interia Biznes.

PKP Intercity kupuje także szybkie pociągi KDP

Pod koniec grudnia PKP Intercity ogłosiło bardzo ważny przetarg dla bardzo szybkich pociągów dla Kolei Dużych Prędkości. W ramach postępowania przewoźnik chce kupić składy, które będą w stanie jeździć z prędkością co najmniej 320 km/h.

Tak szybkie pociągi zostaną dostarczone dopiero w przyszłej dekadzie. Pierwsze z nich pojadą na nowej linii Y, która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 2027 r.

