Pilna aktualizacja dla Windows 11. Po rekordowej liczbie poprawek

W skrócie Microsoft udostępnił pilną aktualizację dla systemu Windows 11, aby naprawić błędy wprowadzone przez rekordowy wrześniowy pakiet poprawek bezpieczeństwa.

Usterki dotyczyły m.in. działania współdzielonych folderów w maszynach wirtualnych Linux, usług Pulpitu zdalnego oraz problemów z wybranymi urządzeniami audio USB.

Łatki serwisowe poza standardowym cyklem wydawniczym są rzadkością, jednak tym razem Microsoft zareagował, obejmując aktualizacją także Windows Server oraz Windows 10.

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Windows 11 otrzymał wcześniej w tym miesiącu rekordowy patch z poprawkami bezpieczeństwa. Uaktualnienie usunęło mnóstwo błędów, ale przy okazji pojawiły się pewne problemy. Microsoft zareagował i udostępnił pilną aktualizację poza standardowym cyklem wydawniczym.

Windows 11 z pilną aktualizacją rozwiązującą ostatnie problemy

Wrześniowa aktualizacja dla Windows 11 była rekordowa pod względem liczby poprawek z zakresu bezpieczeństwa. Microsoft usunął wraz z nią prawie 1000 różnych błędów w zabezpieczeniach. Niestety przy okazji pojawiły się inne, które dotknęły różne grupy użytkowników. W tym programistów, graczy czy firmy.

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Wśród błędów zgłaszanych przez użytkowników były m.in. problemy obejmujące prawidłowe działanie współdzielonych folderów w maszynach wirtualnych z systemem Linux (opartych na Hyper-V), sesje usług Pulpitu zdalnego (Remote Desktop Services) oraz niektóre urządzenia audio podłączane z wykorzystaniem portów USB.

Microsoft udostępnił łatkę serwisową, która usuwa zidentyfikowane problemy. Pilna aktualizacja jest dostępna dla Windows 11 (wersje 26H1, 25H2 i 24H2), ale nie tylko. Dotyczy to również systemów operacyjnych Windows Server 2025 i 2022, wersji LTSC Windows 10 oraz Windows Server 2012 i 2012 R2.

Microsoft udostępnia łatki serwisowe poza harmonogramem niezwykle rzadko

Warto dodać, że aktualizacje dla Windows 11 powodowały różne problemy w przeszłości i dotyczyło to różnych obszarów systemu operacyjnego. Microsoft jednak nie reaguje zbyt często na zaistniałe problemy w taki sposób. Udostępniane łatek serwisowych poza standardowym harmonogramem jest raczej rzadkością.

Podobne sytuacje miały miejsce m.in. w marcu, gdy gigant z Redmond udostępnił dwa pilne patche rozwiązujące problemy obejmujące logowanie do kont Microsoftu. Natomiast w lipcu pojawiła się łatka, która usuwała problemy związane ze sterownikami Intela. Problemy objawiały się szybszym wyczerpywaniem baterii oraz spadkami wydajności.