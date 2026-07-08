W skrócie Polski satelita rozpoznania optycznego PIRX-1 został pomyślnie wyniesiony na orbitę przez firmę SpaceX w ramach misji Transporter-17.

Urządzenie jest pierwszym z czterech mikrosatelitów wojskowego programu MIKROGLOB, które dla Wojska Polskiego buduje krajowa spółka Creotech Instruments.

Nowy satelita dołączy do dotychczasowych zasobów Wojska Polskiego, obejmujących m.in. satelity radarowe POLSARIS oraz nanosatelity konstelacji PIAST.

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Polska ma kolejnego satelitę wojskowego na orbicie. PIRX-1 został wystrzelony we wtorek i został prawidłowo rozmieszczony. To pierwszy obiekt do rozpoznania optycznego z wojskowego programu MIKROGLOB. Start został zrealizowany przez firmę SpaceX.

Polski satelita PIRX-1 wyniesiony w kosmos w misji Transporter-17 firmy SpaceX

PIRX-1 to jeden z wielu satelitów, które trafiły na orbitę w ramach zbiorczej misji Transporter-17 zrealizowanej przez firmę SpaceX. Rakieta Falcon 9 została wystrzelona we wtorek z kosmodromu w Bazie Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii.

SpaceX wyniosło jedną rakietą łącznie 81 ładunków. Wśród nich były satelity typu cubesat, mikrosatelity, ładunki hostowane czy orbitalne statki transferowe. Największym ładunkiem był południowokoreański satelita obserwacyjny CAS500-4 ważący około 500 kilogramów.

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Start zakończył się sukcesem. Po 8,5 minuty od wystrzelenia pierwszy stopień rakiety wrócił na Ziemię i wylądował na barce "Of Course I Still Love You". Rozmieszczanie ładunków rozpoczęło się po około 50 minutach od startu.

PIRX-1 to pierwszy polski satelita programu wojskowego MIKROGLOB

PIRX-1 jest pierwszym satelitą z czterech zakontraktowanych 20 grudnia 2024 r. w ramach umowy zawartej przez Agencję Uzbrojenia (w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej) z polską spółką Creotech Instruments. Kontrakt ma na celu zwiększenie możliwości Wojska Polskiego z zakresu pozyskiwania danych rozpoznawczych z wykorzystaniem systemów satelitarnych.

Satelitę zbudowała firma Creotech Instruments. Docelowo system MIKROGLOB będzie składał się z czterech mikrosatelitów, które wzmocnią zdolności rozpoznania satelitarnego Sił Zbrojnych RP

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Satelitarny System Obserwacji Ziemi w ramach programu MIKROGLOB zakłada wykorzystanie mikrosatelitów z sensorami optycznymi umożliwiającymi obrazowanie w świetle widzialnym (VIS), jak i w bliskiej podczerwieni (NIR). Pozyskane w ten sposób dane będą trafiać z orbity na Ziemię.

Użytkownikiem systemu będzie Wojsko Polskie. Natomiast rolę operatora powierzono Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS). Wartość kontraktu to 556,7 mln zł brutto. Docelowo wszystkie satelity, które mają zostać wystrzelone do 2027 r., znajdą się na niskiej orbicie heliosynchronicznej (SSO).

Zdolności satelitarne Wojska Polskiego coraz większe

Możliwości Wojska Polskiego z zakresu pozyskiwania danych satelitarnych są coraz większe. Obecnie jest to 4 z 6 planowanych satelitów radarowych POLSARIS dostarczone przez ICEYE oraz trzy nanosatelity konstelacji PIAST (program SZAFIR).

Wkrótce na orbitę mają trafić dwa duże satelity obserwacyjne Airbus S950 VHR w ramach programu POLEOS. Start planowany jest na pierwszy kwartał 2027 r. Trwają też prace nad geostacjonarnym satelitą obserwacyjnym dla MON-u.



