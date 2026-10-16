Pjongjang pokazał nowy pojazd. Uderzające podobieństwo do sprzętu z Ukrainy

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Kim Dzong Un otworzył nowe muzeum poświęcone północnokoreańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Wśród prezentowanych tam rakiet, wyrzutni i dronów znalazł się eksponat, który przyciągnął szczególną uwagę analityków wojskowych. To nieznany wcześniej pojazd opancerzony 4×4, mocno przypominający kanadyjski model Roshel Senator, szeroko wykorzystywany przez ukraińską armię.

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opancerzony pojazd 4x4 w muzeum w pjongjangu, wokół kilku oficjalnie ubranych mężczyzn, w tle zdjęcia sprzętu wojskowego
Podobne pojazdy są szeroko wykorzystywane w Ukrainie. Roshel Senator doczekał się "bliźniaka"Korean Central News Agency (KCNA)domena publiczna

Jak poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, muzeum otwarto 11 października, a w uroczystości uczestniczył Kim Dzong Un, który zapowiedział dalszy rozwój krajowego uzbrojenia. Zdjęcia z wydarzenia pokazują długie hale wypełnione sprzętem wojskowym, ale jedna konstrukcja wzbudziła szczególne zainteresowanie.

Chodzi o pojazd o układzie jezdnym 4×4, którego sylwetka i szczegóły konstrukcyjne przypominają model Roshel Senator. Kanadyjska firma Roshel produkuje te opancerzone samochody na bazie podwozia Forda F-550 i od początku rosyjskiej inwazji dostarczyła Ukrainie ponad 2000 egzemplarzy.

Północnokoreańska konstrukcja wydaje się mieć wydłużone nadwozie, co może wskazywać na próbę zwiększenia przestrzeni dla przewożonych żołnierzy. Pjongjang nie ujawnił jednak nazwy pojazdu, jego parametrów technicznych, poziomu ochrony czy liczby wyprodukowanych egzemplarzy.

Czy inspiracją był sprzęt zdobyty przez Rosjan?

Istnieje możliwość, że Korea Północna poznała konstrukcję dzięki egzemplarzom Senatora przejętym przez rosyjskie wojsko. Ukraińskie jednostki korzystały z tych pojazdów podczas ofensywy w rosyjskim obwodzie kurskim w sierpniu 2024 roku, a później w walkach o wyparcie Ukraińców z tego obszaru uczestniczyli również żołnierze północnokoreańscy.

Rosyjskie siły zdobyły kilka Senatorów, w tym pojazdy zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Nie ma jednak potwierdzenia, że któryś z nich trafił do Pjongjangu ani że zaprezentowany egzemplarz jest kopią opracowaną na podstawie przejętego sprzętu.

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Rakiety zdolne dosięgnąć USA

Pojazd opancerzony nie był jedynym interesującym eksponatem. Centralne miejsce w muzeum zajmuje bowiem międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20, który został już zaprezentowany publicznie, ale nie przeszedł jeszcze próby w locie. Wystawa obejmuje również nowy pocisk balistyczny odpalany z okrętu podwodnego, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet kalibru 600 mm oraz różnego rodzaju drony.

Pjongjang konsekwentnie demonstruje więc zarówno zainteresowanie rozwiązaniami wykorzystywanymi na współczesnym polu walki, jak i ambicje w zakresie broni strategicznej. Otwarcie muzeum nastąpiło dzień po teście pocisku, który północnokoreańskie media określiły jako taktyczny. Wydarzenie zbiegło się również z deklaracją Donalda Trumpa, że może spotkać się z Kim Dzong Unem podczas planowanej podróży do Azji w połowie listopada. 

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