W skrócie Bank PKO BP zaleca swoim klientom zastrzeżenie kart płatniczych oraz wyrobienie nowych egzemplarzy w związku z niedawnym cyberatakiem na platformę Autopay.

Instytucja monitoruje karty płatnicze klientów, aby szybciej wykrywać podejrzane operacje i przypomina o mechanizmach zabezpieczających płatności, takich jak 3D Secure.

Poza PKO BP działania ochronne podjęły również inne banki, w tym Pekao, VeloBank, BNP Paribas oraz serwis Allegro w odniesieniu do kart płatniczych Allegro Pay.

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Wcześniej w tym miesiącu doszło do cyberataku z użyciem AI na platformę Autopay. Cyberprzestępcy zdołali wykraść m.in. dane kart płatniczych. Niedługo po tym pierwsze banki zaczęły blokować karty części klientów. Teraz podobne działania prewencyjne zainicjowało PKO BP.

Bank PKO BP zaleca zastrzeżenie kart płatniczych i wyrobienie nowych

Spółka Autopay po wycieku danych współpracuje z sektorem bankowym i dlatego kolejne instytucje podejmują działania. Wśród nich jest bank PKO BP, który ostrzega część klientów w sprawie zaistniałych problemów. Ci otrzymują wiadomości SMS oraz mailowe, w których sugerowane są działania, których warto się podjąć.

PKO BP po otrzymaniu informacji o zagrożeniu niezwłocznie podjęło się działań, które polegały m.in. na monitoringu wybranych kart płatniczych. To pozwoliło na szybsze wykrywanie podejrzanych operacji.

Polski bank podpowiada, jak prawidłowo zastrzec kartę płatniczą oraz wyrobić nową. Ponadto instytucja zwraca uwagę na potencjalne zabezpieczenia, z którymi można spotkać się w trakcie próby dokonywania płatności w internecie. Tutaj warto wspomnieć na przykład o mechanizmie 3D Secure.

Inne banki również reagują na cyberatak na Autopay

PKO BP to nie jedyny polski bank, który podjął działania na rzecz ochrony własnych klientów po cyberataku na platformę Autopay. Wcześniej zrobiły to m.in. Pekao, VeloBank czy BNP Paribas. Do akcji dołączyło nawet Allegro, które zastrzegło wskazane przez Visę karty Allegro Pay.

Sprawę komentuje jeden z naszych czytelników, pan Tomasz mający kartę w banku Pekao, który już przed weekendem ostrzegł klientów o wycieku danych.

W Autopay zrobiłem kilka transakcji płacą za przejazd autostradą Katowice-Kraków. Teraz dla bezpieczeństwa wymieniłem kartę, bo nie wiadomo, gdzie jej numer trafił i do czego może być wykorzystany

Co ważne, internauci zwracają uwagę, że Autopay nie wydał konkretnego komunikatu jakie dane wyciekły, a warto pamiętać, że firma ma system płatności internetowych, z którego korzystamy w sklepach internetowych czy przy opłacaniu rachunków przez internet.