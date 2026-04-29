PKP Intercity gotowe na majówkę. Dłuższe pociągi i tańsze bilety

Majówka sprzyja podróżom i w tym roku wielu Polaków uda się na weekendowy wyjazd pociągami. Rok temu ustanowiono rekordy i w obecnym mogą paść kolejne. Wie o tym PKP Intercity, które odpowiednio przygotowało się na najbliższe dni. W jaki sposób?

Pociągi PKP Intercity wzmocnione przez dodatkowe wagony

PKP Intercity przekazało, że tegoroczna majówka będzie rekordowa pod względem liczby pociągów. Każdego dnia będzie realizowanych ponad 530 połączeń, czyli o 60 więcej niż w zeszłym roku.

Wybrane pociągi zostaną wzmocnione dodatkowymi wagonami. Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że dotyczy to blisko 120 składów. Niektóre z nich mają zaoferować nawet około 700 miejsc siedzących i tyle znajdzie się w podwójnie zestawionych jednostkach PesaDart.

Rozwiń

Podwójnie zestawione składy PesaDart będzie można zobaczyć na odcinku Wrocław - Warszawa na trasie Warszawa - Zgorzelec - Warszawa (IC Łużyce). Dla porównania w jednym pociągu Pendolino jest około 400 miejsc dla pasażerów.

Przewoźnik przekazał również, że 1 maja na tory wraca weekendowy pociąg EIC Jantar relacji Warszawa - Hel - Warszawa. Odjazd ze stolicy planowany jest o godzinie 7:49. Nad morze skład dojedzie o 13:28. W trasę powrotną ruszy o 16:20. Pociąg będzie kursować także w pozostałe weekendy majowe (w soboty i niedziele).

Majówka z PKP Intercity to także tańsze bilety

PKP Intercity przekazało, że z okazji tegorocznej majówki przygotowało dodatkowe bilety w niższych cenach, które można kupić w ramach akcji Łowcy Promo. Dotyczą one wybranych połączeń pociągami EIP i EIC. Ceny zaczynają się od - odpowiednio - 51 oraz 47 złotych. Promocyjne bilety można szukać dla połączeń w dniach 30 kwietnia - 4 maja.

PKP Intercity w zeszłym roku ustanowiło podczas majówki historyczny rekord. Najlepszym dniem pod względem liczby pasażerów był 4 maja, kiedy to z usług przewoźnika skorzystało 317,6 tys. podróżnych. Czy w tym roku będzie lepiej? Wiele na to wskazuje.

Rekord dobowy PKP Intercity obecnie należy do 14 października, kiedy to pociągami spółki pojechało aż 437 tys. pasażerów.

