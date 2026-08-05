PKP Intercity idzie po rekord. W nowym rozkładzie nawet 600 pociągów

W skrócie PKP Intercity planuje w nowym rozkładzie na sezon 2026/2027 uruchamiać nawet 600 pociągów dziennie w szczycie wakacyjnym, co stanowi wzrost o 40 połączeń względem obecnego sezonu.

Przewoźnik zamierza zwiększyć liczbę połączeń komercyjnych, w tym nowe kursy na trasach Warszawa - Szczecin, Warszawa - Wrocław oraz zwiększoną częstotliwość na szlaku Kraków - Trójmiasto.

Realizacja planów PKP Intercity zależy od inwestycji w tabor, ponieważ obecne dostawy z fabryki FPS H. Cegielski opóźniają się, co zmusza spółkę do zakupu używanych jednostek z Niemiec.

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PKP Intercity w obecnym sezonie uruchomiło rekordową liczbę połączeń. W wakacje każdego dnia kursuje nawet 560 pociągów. Przewoźnik wierzy, że do końca roku ustanowi nowy rekord pasażerów i zbliży się do granicy 100 mln podróżnych. W przyszłym roku połączeń będzie jeszcze więcej.

Nawet 600 pociągów PKP Intercity w rozkładzie jazdy 2026/2027

Gigant kolejowy już planuje zmiany na przyszły rok i ma bardzo ambitne pomysły. Nowy rozkład jazdy 2026/2027 ma wejść w życie w grudniu. Wraz z nim PKP Intercity chce uruchamiać nawet 600 połączeń dziennie. To 40 więcej niż w obecnym sezonie. Informacje na ten temat uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl.

Plany spółki potwierdził jej prezes, czyli Janusz Malinowski. Dokładna liczba pociągów nie została jeszcze ustalona, ale w szczycie, który przypadnie na wakacje 2027 r., ma to być około 600 połączeń.

Polacy coraz chętniej podróżują pociągami i pokazują to dane udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego w ciągu ostatnich kilku lat. Większe zainteresowanie oznacza konieczność uruchamiania dodatkowych połączeń.

PKP Intercity planuje nowe kursy komercyjne

Janusz Malinowski z wywiadzie dla serwisu rynek-kolejowy.pl ujawnił również plany związane z uruchamianiem połączeń komercyjnych.

Od grudnia znacząco zwiększy się liczba połączeń uruchamianych na zasadach komercyjnych

PKP Intercity planuje wypuścić na tory dwie dodatkowe pary pociągów z Warszawy do Szczecina przez Poznań. Następnie mamy nowe kursy EIC na trasie Warszawa - Wrocław przez Częstochowę i Opole. Ponadto zostanie zwiększona liczba połączeń na szlaku Kraków - Trójmiasto.

Warto jednak dodać, że w ostatnim przypadku istnieją pewne obawy. Te związane są z nieodpowiednią przepustowością stacji Warszawa Gdańska, co może stanowić problem.

PKP Intercity musi inwestować w nowy tabor

Ambitne plany PKP Intercity nie zostaną jednak zrealizowane bez odpowiednich inwestycji w tabor. Przewoźnik potrzebuje nowych wagonów, a dostawy pojazdów z fabryk FPS H. Cegielski uległy opóźnieniu. Dlatego przewoźnik kupuje m.in. używane jednostki z Niemiec.

Problemem jest również punktualność pociągów. Blisko połowa składów obecnie notuje opóźnienia, co jest wynikiem zwolnienia prędkości części wagonów do 150 km/h. Na obecną chwilę nie można z tym wiele zrobić, ale spółka planuje to uwzględnić wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, co pozwoli ograniczyć skutki.



