Kolej Dużych Prędkości w Polsce nabiera rozpędu. PKP Intercity ruszyło z przetargiem na superszybkie pociągi, które mają jeździć z prędkością co najmniej 320 km/h. Spółka CPK, której powierzono budowę nowej linii Y, uruchomiła pierwsze postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na kluczowy odcinek KDP biegnący do przyszłego lotniska.

Przetarg PKP Intercity na superszybkie pociągi dla prędkości 320 km/h

PKP Intercity uruchomiło przetarg na nowe pociągi w ramach taboru KDP. Ogłoszono go w terminie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Polski przewoźnik planuje kupić 20 jednostek EZT (w ramach zamówienia podstawowego), które będą w stanie osiągać prędkość co najmniej 320 km/h.

W ramach zamówienia rozszerzonego PKP Intercity pozyska nawet 35 dodatkowych pociągów takiej klasy. Spółka szacuje, że jeden taki pojazd będzie oznaczać wydatek na poziomie 120-125 mln złotych. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na sierpień 2027 r. W tym samym roku przewoźnik podpisze umowy.

Kiedy PKP Intercity otrzyma pierwsze pociągi dla prędkości 320 km/h? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to spółka dostanie pierwsze jednostki w ramach zamówienia podstawowego do 2032 r. Wtedy powinien być gotowy pierwszy odcinek nowej linii "Y".

Postępowanie ma formę dialogu konkurencyjnego. W tym czasie przewoźnik będzie chciał sfinalizować specyfikację nowych pociągów. Zainteresowane firmy mogą składać wnioski do 29 kwietnia 2026 r.

CPK uruchamia pierwsze postępowanie na linię Kolei Dużych Prędkości

Równocześnie CPK uruchomiło postępowanie na budowę odcinka linii KDP. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Wspomniany fragment ma 13 kilometrów długości i znajdzie się między węzłem lotniskowym do Portu Polska oraz Kotowicami (w gminie Brwinów na Mazowszu).

Odcinek KDP z Warszawy do Łodzi jest kręgosłupem projektowanej linii „Y”, która docelowo dotrze też m.in. do Sieradza, Kalisza, Wrocławia i Poznania. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie transportowe

To pierwszy fragment nowej linii "Y", która ma połączyć cztery z pięciu największych miast w Polsce. Pozwoli ona na jazdę z prędkością 350 km/h. Obecnie najszybszą trasą w kraju jest połączenie Warszawa - Gdańsk, gdzie pociągi mogą jeździć do 200 km/h. Niedługo zakończą się prace związane z modernizacją Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) łączącej stolicę z Krakowem i Katowicami. Tutaj pociągi będą mogły rozpędzać się do 250 km/h i wiemy, że z taką prędkością mają tu kursować składy Pendolino należące do PKP Intercity.

Postępowanie podzielono na dwa etapy. W 2026 r. CPK planuje uruchomić kolejne zamówienia na budowę odcinków linii KDP między Warszawą a Łodzią.

