Pendolino to standardowy pociąg PKP Intercity, który do niedawno jeździł wyłącznie po trasach w Polsce. Przewoźnik ma 20 składów ED250 i jeden z nich od kilku tygodni przechodzi testy w Czechach. Jak przebiega program pilotażowy?

Testy Pendolino w Czechach na dobrej drodze do uzyskania pełnej homologacji

PKP Intercity rozpoczęło proces homologacji w Czechach już wcześniej, ale nie został on sfinalizowany. Prowadzone obecnie testy mają doprowadzić go do końca. Skład ED250 jeździ obecnie na trasie między Pragą a Bohuminem i program pilotażowy na tym szlaku ma potrwać do połowy czerwca.

Jest to już ostatni etap z zakresu uzyskania homologacji dla Pendolino w Czechach, który obejmuje eksploatację obserwowaną. W testach bierze udział jedna jednostka ED250, a rozkład jazdy prezentuje się następująco.

SC 516 - odjazd ze stacji Bohumin o godzinie 4:58 i przyjazd na dworzec Praha hlavní nádraží o godzinie 8:28

SC 511 - wyjazd z Pragi o godzinie 15:31 i przyjazd do Bohumina o godzinie 18:54

Pokonanie trasy trwa około 3,5 godziny. Pendolino będzie wozić pasażerów na tym szlaku do 17 czerwca 2026 r.

Czy PKP Intercity skieruje Pendolino na testy do Niemiec?

Obecne testy prowadzone w Czechach mają na celu uzyskanie odpowiedniej homologacji tylko na tym rynku. Nie obejmują dalszych kursów do Austrii czy Niemiec. PKP Intercity w najbliższych planach nie ma skierowania składu ED250 do jazdy za naszą zachodnią granicą, ale nie wyklucza tego w dalszej przyszłości.

Oczywiście, jeżeli tylko zostaną zwiększone prędkości na zachód Europy, to będziemy rozważali wykorzystanie Pendolino także do tych połączeń, których dziś nie realizujemy

Warto dodać, że PKP Intercity wiąże z Pendolino większe plany w Polsce. Obecnie trwają testy składu ED250 na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), gdzie jest on rozpędzany do prędkości 250 km/h. Jeśli prace związane z przystosowaniem infrastruktury zostaną ukończone na czas, to pociąg pojedzie tak szybko z pasażerami już pod koniec 2027 r.

