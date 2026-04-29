PKP Intercity na dobrej drodze do ukończenia testów Pendolino w Czechach
PKP Intercity prowadzi od kilku miesięcy testy Pendolino na terenie Czech, które znajdują się już na półmetku i przebiegają zgodnie z zakładanym harmonogramem. Celem programu pilotażowego jest uzyskanie stosownej homologacji dla ED250 za naszą zachodnią granicą. Czy PKP Intercity ma podobne plany wobec Pendolino na terenie Niemiec?
Pendolino to standardowy pociąg PKP Intercity, który do niedawno jeździł wyłącznie po trasach w Polsce. Przewoźnik ma 20 składów ED250 i jeden z nich od kilku tygodni przechodzi testy w Czechach. Jak przebiega program pilotażowy?
Testy Pendolino w Czechach na dobrej drodze do uzyskania pełnej homologacji
PKP Intercity rozpoczęło proces homologacji w Czechach już wcześniej, ale nie został on sfinalizowany. Prowadzone obecnie testy mają doprowadzić go do końca. Skład ED250 jeździ obecnie na trasie między Pragą a Bohuminem i program pilotażowy na tym szlaku ma potrwać do połowy czerwca.
Jest to już ostatni etap z zakresu uzyskania homologacji dla Pendolino w Czechach, który obejmuje eksploatację obserwowaną. W testach bierze udział jedna jednostka ED250, a rozkład jazdy prezentuje się następująco.
- SC 516 - odjazd ze stacji Bohumin o godzinie 4:58 i przyjazd na dworzec Praha hlavní nádraží o godzinie 8:28
- SC 511 - wyjazd z Pragi o godzinie 15:31 i przyjazd do Bohumina o godzinie 18:54
Pokonanie trasy trwa około 3,5 godziny. Pendolino będzie wozić pasażerów na tym szlaku do 17 czerwca 2026 r.
Czy PKP Intercity skieruje Pendolino na testy do Niemiec?
Obecne testy prowadzone w Czechach mają na celu uzyskanie odpowiedniej homologacji tylko na tym rynku. Nie obejmują dalszych kursów do Austrii czy Niemiec. PKP Intercity w najbliższych planach nie ma skierowania składu ED250 do jazdy za naszą zachodnią granicą, ale nie wyklucza tego w dalszej przyszłości.
Oczywiście, jeżeli tylko zostaną zwiększone prędkości na zachód Europy, to będziemy rozważali wykorzystanie Pendolino także do tych połączeń, których dziś nie realizujemy
Warto dodać, że PKP Intercity wiąże z Pendolino większe plany w Polsce. Obecnie trwają testy składu ED250 na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), gdzie jest on rozpędzany do prędkości 250 km/h. Jeśli prace związane z przystosowaniem infrastruktury zostaną ukończone na czas, to pociąg pojedzie tak szybko z pasażerami już pod koniec 2027 r.