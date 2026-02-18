PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i notuje kolejne rekordy. To jednak wiąże się z wielkimi inwestycjami w tabor, ale tutaj pojawiają się problemy. Okazuje się, że nowe wagony zakupione w firmie FPS H. Cegielski nie zostaną dostarczone w tym roku, choć pierwotny plan był inny.

PKP Intercity dostanie nowe wagony z FPS H. Cegielski dopiero od 2027 roku

Dostawy miały ruszyć latem br. i wtedy pierwsze nowe wagony powinny być odbierane przez PKP Intercity. Doszło do opóźnień i prezes zarządu FPS H. Cegielski przyznał, że umowa będzie aneksowana. Kiedy przewoźnik otrzyma pierwsze jednostki?

Z informacji przekazanych przez prezesa FPS H. Cegielski wynika, że pierwsze nowe wagony powinny trafić do PKP Intercity dopiero w drugim kwartale 2027 r., czyli za ponad rok.

Warto dodać, że w ramach umowy podpisanej przez PKP Intercity z FPS H. Cegielski przewoźnik zdecydował się kupić aż 300 nowych wagonów w ramach zamówienia podstawowego. Z opcją rozszerzenia o kolejne 150 jednostek.

Nowy wagon został zaprezentowany kilka miesięcy temu podczas targów TRAKO, ale spotkał się z krytyką. Również ze strony PKP Intercity oraz Ministerstwa Infrastruktury. Rozpoczęto więc prace nad modyfikacjami, które będą akceptowalne. Wspomniane pojazdy będą przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h i zapewnią klimatyzację czy dostęp do Wi-Fi. Ponadto będą miały zagraniczną homologację. Na początku tego roku prowadzono testy jednostki w ośrodku w Żmigrodzie.

PKP Intercity potrzebuje więcej wagonów już dziś

Przewoźnik jest więc w trudnej sytuacji, ale na szczęście ma plan B. Niedawno zakupiono używane wagony z Niemiec i pierwsze z nich są już w Polsce. Wkrótce dołączą do pierwszych pociągów PKP Intercity i powinno to nastąpić jeszcze w marcu.

Obecnie PKP Intercity poszukuje także innych opcji. Przewoźnik chce m.in. wypożyczyć dodatkowe wagony, co pozwoli mu na obsługę coraz większej liczby pasażerów, a pamiętajmy, że spółka w tym roku idzie po kolejny rekord. Do końca 2026 r. chce przewieźć około 96 mln podróżnych. Bariera 100 mln osób może zostać przekroczona już w przyszłym roku.

