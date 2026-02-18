PKP Intercity nie dostanie w tym roku nowych wagonów
PKP Intercity zakupiło nowe wagony od polskiej firmy FPS H. Cegielski. Dostawy pierwszych pojazdów miały rozpocząć się latem br. Tak się jednak nie stanie. Wagony nie są gotowe i nie ma szans, aby były dostarczane do PKP Intercity jeszcze w tym roku. Na szczęście przewoźnik ma pewien plan B.
PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i notuje kolejne rekordy. To jednak wiąże się z wielkimi inwestycjami w tabor, ale tutaj pojawiają się problemy. Okazuje się, że nowe wagony zakupione w firmie FPS H. Cegielski nie zostaną dostarczone w tym roku, choć pierwotny plan był inny.
PKP Intercity dostanie nowe wagony z FPS H. Cegielski dopiero od 2027 roku
Dostawy miały ruszyć latem br. i wtedy pierwsze nowe wagony powinny być odbierane przez PKP Intercity. Doszło do opóźnień i prezes zarządu FPS H. Cegielski przyznał, że umowa będzie aneksowana. Kiedy przewoźnik otrzyma pierwsze jednostki?
Z informacji przekazanych przez prezesa FPS H. Cegielski wynika, że pierwsze nowe wagony powinny trafić do PKP Intercity dopiero w drugim kwartale 2027 r., czyli za ponad rok.
Warto dodać, że w ramach umowy podpisanej przez PKP Intercity z FPS H. Cegielski przewoźnik zdecydował się kupić aż 300 nowych wagonów w ramach zamówienia podstawowego. Z opcją rozszerzenia o kolejne 150 jednostek.
Nowy wagon został zaprezentowany kilka miesięcy temu podczas targów TRAKO, ale spotkał się z krytyką. Również ze strony PKP Intercity oraz Ministerstwa Infrastruktury. Rozpoczęto więc prace nad modyfikacjami, które będą akceptowalne. Wspomniane pojazdy będą przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h i zapewnią klimatyzację czy dostęp do Wi-Fi. Ponadto będą miały zagraniczną homologację. Na początku tego roku prowadzono testy jednostki w ośrodku w Żmigrodzie.
PKP Intercity potrzebuje więcej wagonów już dziś
Przewoźnik jest więc w trudnej sytuacji, ale na szczęście ma plan B. Niedawno zakupiono używane wagony z Niemiec i pierwsze z nich są już w Polsce. Wkrótce dołączą do pierwszych pociągów PKP Intercity i powinno to nastąpić jeszcze w marcu.
Obecnie PKP Intercity poszukuje także innych opcji. Przewoźnik chce m.in. wypożyczyć dodatkowe wagony, co pozwoli mu na obsługę coraz większej liczby pasażerów, a pamiętajmy, że spółka w tym roku idzie po kolejny rekord. Do końca 2026 r. chce przewieźć około 96 mln podróżnych. Bariera 100 mln osób może zostać przekroczona już w przyszłym roku.