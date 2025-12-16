PKP Intercity przejmie sloty po RegioJet. Nie będzie komunikacją zastępczą
PKP Intercity zamierza "załatać" luki w siatce połączeń pozostawione przez czeskiego przewoźnika RegioJet. Rodzima spółka stawia jednak warunki i prezes firmy dodaje, że "na pewno nie będziemy komunikacją zastępczą" dla RegioJet. Pociągi PKP Intercity obsłużą połączenia, które początkowo mieli realizować Czesi.
RegioJet nie zdołał dowieźć wszystkiego, co obiecywał od kilku miesięcy. Czeski przewoźnik najpierw zrezygnował w tym roku z obsługi trasy Warszawa - Poznań. Potem ograniczył kursy do Trójmiasta. Co dalej z odwołanymi pociągami? Wolne sloty chce przejąć PKP Intercity, ale spółka stawia warunki.
Pociągi PKP Intercity pojadą zamiast składów RegioJet, ale to nie komunikacja zastępcza
Wolne sloty pozostawione w siatce połączeń wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów 2025/2026 planuje przejąć PKP Intercity. Głos w tej sprawie zabrał prezes spółki Janusz Malinowski, który wyjaśnił, że jego firma nie będzie komunikacją zastępczą dla RegioJet.
Na pewno nie będziemy komunikacją zastępczą dla RegioJet
Janusz Malinowski skrytykował RegioJet i powiedział, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Dotyczy to odwołania dwóch z trzech par pociągów do Trójmiasta, które zapowiadali Czesi i zrezygnowano z nich na kilka dni przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy.
PKP Intercity jest gotowe wejść w te sloty, przy czym my musimy te sloty otrzymać na cały czas rozkładu jazdy. W tej chwili jest zbudowany do 7 marca
RegioJet może szybko nie odzyskać połączeń przejętych przez PKP Intercity
To oznacza, że RegioJet mógłby starać się o odzyskanie slotów przejmowanych przez PKP Intercity dopiero wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, czyli w okresie od 8 marca do 13 czerwca.
PKP Intercity już teraz kursuje do Poznania w ramach połączeń odwołanych przez Czechów. Pozostają jeszcze pociągi z Krakowa do Trójmiasta jadące przez Warszawę. Ustalenia w tej sprawie trwają. Warto dodać, że od przyszłego roku na torach w Polsce planuje rozjechać się także czeski Leo Express, który zapewnia, że nie popełni błędów swoich kolegów z RegioJet.
Ruch RegioJet spotkał się z krytyką ze strony PKP PLK oraz Urzędu Transportu Kolejowego i oczekiwane są stosowne wyjaśnienia. PKP Polskie Linie Kolejowe chcą również wprowadzenia zmian w regulacjach, co ma zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.