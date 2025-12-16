Pociągi PKP Intercity pojadą zamiast składów RegioJet, ale to nie komunikacja zastępcza

Wolne sloty pozostawione w siatce połączeń wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów 2025/2026 planuje przejąć PKP Intercity. Głos w tej sprawie zabrał prezes spółki Janusz Malinowski, który wyjaśnił, że jego firma nie będzie komunikacją zastępczą dla RegioJet.

Na pewno nie będziemy komunikacją zastępczą dla RegioJet

Janusz Malinowski skrytykował RegioJet i powiedział, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Dotyczy to odwołania dwóch z trzech par pociągów do Trójmiasta, które zapowiadali Czesi i zrezygnowano z nich na kilka dni przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy.

PKP Intercity jest gotowe wejść w te sloty, przy czym my musimy te sloty otrzymać na cały czas rozkładu jazdy. W tej chwili jest zbudowany do 7 marca

RegioJet może szybko nie odzyskać połączeń przejętych przez PKP Intercity

To oznacza, że RegioJet mógłby starać się o odzyskanie slotów przejmowanych przez PKP Intercity dopiero wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, czyli w okresie od 8 marca do 13 czerwca.

PKP Intercity już teraz kursuje do Poznania w ramach połączeń odwołanych przez Czechów. Pozostają jeszcze pociągi z Krakowa do Trójmiasta jadące przez Warszawę. Ustalenia w tej sprawie trwają. Warto dodać, że od przyszłego roku na torach w Polsce planuje rozjechać się także czeski Leo Express, który zapewnia, że nie popełni błędów swoich kolegów z RegioJet.

Ruch RegioJet spotkał się z krytyką ze strony PKP PLK oraz Urzędu Transportu Kolejowego i oczekiwane są stosowne wyjaśnienia. PKP Polskie Linie Kolejowe chcą również wprowadzenia zmian w regulacjach, co ma zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

"Wydarzenia": Chaos na kolei. Czeski przewoźnik tnie połączenia Polsat News