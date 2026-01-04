PKP Intercity poinformowało, że skieruje na popularną trasę dodatkowe składy Pendolino. Rodzimy przewoźnik chce w ten sposób wypełnić lukę pozostawioną przez RegioJet. Jak dobrze wiemy, czeska firma nie zdołała zrealizować wszystkich swoich planów związanych z obsługą nowych połączeń w rozkładzie jazdy na 2026 r.

Pendolino obsłuży połączenia pozostawione przez RegioJet

PKP Intercity wydało w niedzielę ważny komunikat. Firma kieruje dodatkowe pociągi Pendolino na trasę Warszawa - Kraków i w ten sposób wypełnia lukę pozostawioną przez czeskiego przewoźnika. Z nazwy go nie wymieniono, ale doskonale wiemy, że chodzi o spółkę RegioJet.

RegioJet wraz z nowym rozkładem jazdy na 2026 r. miało zagęścić siatkę połączeń na trasie Warszawa - Kraków, a wybrane pociągi miały pojechać do Trójmiasta. Skończyło się tak, że kursujących składów w postaci żółtych pociągów jest znacznie mniej od wcześniejszych deklaracji.

PKP Intercity postanowiło więc skorzystać z szansy i przez najbliższe miesiące wypełni powstałą lukę. Do czasu, aż RegioJet zadeklaruje, że chce wzmocnić siatkę połączeń na trasie. Dodatkowe składy Pendolino na szlaku Warszawa - Kraków zaczną kursować już od najbliższego poniedziałku, czyli 5 stycznia.

Wycofanie się RegioJet z obsługi połączeń spotkało się w zeszłym roku z dużą krytyką. Nie tylko ze strony PKP Intercity, ale też Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja zapadła niedługo przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy. Wcześniej Czesi zrezygnowali z jeżdżenia ze stolicy do Poznania i przekazali, że pojadą tą trasą później.

PKP Intercity wiąże z Pendolino duże plany

PKP Intercity dysponuje obecnie 20 jednostkami Pendolino. Pod koniec grudnia przewoźnik ogłosił historyczny przetarg na pociągi KDP mające jeździć z prędkością co najmniej 320 km/h. Czy to oznacza, że składy EIP zostaną wycofane? Na razie nie ma takich planów.

Pendolino nadal będzie jeździć po popularnych trasach i z czasem jednostki mają pojechać jeszcze szybciej. Plan PKP Intercity zakłada rozpędzenie tych pociągów do 250 km/h. W pierwszej kolejności ma modernizowanej CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej).

Od jakiegoś czasu trwają również testy Pendolino na czeskich torach. Możliwe więc, że PKP Intercity skieruje te pociągi na trasy także poza granicami Polski. Na razie jeżdżą tylko po rodzimych szlakach.

