PKP Intercity stawia na zmiany, które mają zapewnić pasażerom jak najprzyjemniejsze podróże. Niedawno wspominaliśmy wam o dodaniu Wi-Fi do wszystkich wagonów. Teraz dowiadujemy się o kolejnej nowości. Dotyczy ona zautomatyzowanej odprawy oraz kasowania biletów.

W pociągu PKP Intercity sam skasujesz bilet

PKP Intercity chce ograniczyć liczbę konduktorów przemieszczających się po wagonach pociągów, którzy kasują bilety pasażerów. Podróżni dostaną nową możliwość z zakresu odprawy i w ten sposób sami będą mogli je skasować. Jak to ma działać?

Program pilotażowy, który rozpocznie się wkrótce, pozwoli pasażerom na kasowanie biletów zaraz po wejściu do pociągu. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliła Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP Intercity.

Będziemy go realizować już wkrótce, czyli pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, będzie mógł się w aplikacji mobilnej odprawić tak jak w samolocie

"Ta informacja będzie przekazywana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera" - dodała Joanna Sicińska.

Program pilotażowy PKP Intercity w pociągach Pendolino

W pierwszej kolejności z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać pasażerowie Pendolino. Na razie jednak nie wiadomo, czy takie rozwiązanie będzie dostępne we wszystkich kursach obsługiwanych przez te pociągi lub też tylko wybranych. Wiemy jednak, że na składach EIP prawdopodobnie się nie skończy.

W pociągach Pendolino odbędzie się program pilotażowy, który z czasem PKP Intercity może rozszerzyć na inne pociągi. Szczegółów na razie nie ma. Przewoźnik planuje informować o dalszych planach w przyszłości. Zapewne dużą rolę we wdrożeniu takiego rozwiązania odegra okres pilotażowy, gdzie przewoźnik będzie chciał uzyskać jak najwięcej opinii.

Warto dodać, że PKP Intercity bierze także pod uwagę inne rozwiązania, które mają usprawnić działania spółki. Wśród nich jest nowy czatbot dla infolinii, który ma bazować na generatywnej sztucznej inteligencji czy graficzna rezerwacja miejsc dla biletów z przesiadkami.

