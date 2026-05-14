PKP Intercity stara się być przewoźnikiem przyjaznym dla rowerzystów i w pociągach spółki pojawia się coraz więcej miejsc na jednoślady. Wkrótce będzie ich więcej, bo w przygotowaniu są specjalne wagony. To "rowerowe stodoły". Kiedy zobaczymy je na torach?

"Rowerowe stodoły" PKP Intercity wyjadą na tory w 2027 roku

Nowe wagony PKP Intercity będą w stanie pomieścić nawet 24 rowery i są to pojazdy typu 609A. Przewoźnik posiada kilkanaście jednostek tego typu i tak naprawdę są to starsze wagony bagażowe, które zdecydowano się przerobić.

Problem jednak w tym, że "rowerowe stodoły" wymagają modernizacji. PKP Intercity przymierzało się do tego procesu od kilku lat, ale pomysł spotykał się z opóźnieniami. Ostatecznie zadanie powierzono spółce Remtrak, ale miało to miejsce kilka lat temu i nadal nie doczekano się finału.

PKP Intercity nie zamierza jednak dłużej zwlekać i planuje wprowadzić na tory "rowerowe stodoły" w przyszłym roku, choć miało to nastąpić do grudnia 2026 r. Informacje na ten temat przekazała Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity cytowana przez rynek-kolejowy.pl.

Powodem kolejnego przesunięcia realizacji planu jest to, że "projekt jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą" - mówi Anna Zakrzewska.

Wagony PKP Intercity pomieszczą 24 rowery i pojadą z prędkością 160 km/h

"Rowerowe stodoły" po modernizacji pozwolą na przewożenie do 24 jednośladów i dostaną nowe środkowe drzwi, co ułatwi dostęp do przedziału ładunkowego. Podróżni mogą liczyć na 32 miejsca siedzące, które będą klimatyzowane. Ponadto rowery będzie można umieszczać na wieszakach lub w pozycji stojącej.

Wymiana wózków w wagonach 609A na nowe sprawi, że pojazdy będą mogły jeździć z większą prędkością. Plan PKP Intercity zakłada, że będzie to maksymalnie 160 km/h. Jednostki znajdą się w pociągach jeżdżących do miejsc często wybieranych przez rowerzystów, a więc nad morze czy na Mazury.

Warto dodać, że miejsca na rowery mają wybrane używane wagony z Niemiec, które PKP Intercity kupiło w zeszłym roku. Dotyczy to ośmiu jednostek, które umożliwiają przewóz od 7 do 16 jednośladów.

