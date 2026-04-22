Pociągi w Polsce wkrótce zostaną rozpędzone do prędkości 250 km/h i pierwszą trasą dla tak szybkiej jazdy będzie Centralna Magistrala Kolejowa. Obecnie na CMK trwają ostateczne prace związane z budową systemu GSM-R. Teraz własne testy rozpoczyna PKP Intercity z wykorzystaniem składów Pendolino.

PKP Intercity testuje Pendolino na CMK z prędkością 250 km/h

Informację potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak. PKP Intercity rozpoczęło jazdy testowe z prędkością 250 km/h i w roli głównej wykorzystano skład Pendolino. Odcinek testowy znajduje się na CMK pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Zawierciem.

W czasie testów prowadzone będą intensywne jazdy próbne, których celem jest sprawdzenie obciążeń dynamicznych obiektów inżynieryjnych przy maksymalnych prędkościach

To nie pierwszy raz, gdy pociąg Pendolino został rozpędzony do 250 km/h na CMK. Taka próba odbyła się na linii kolejowej nr 4 w zeszłym roku. Dokładnie w marcu 2025 r., gdy skład ED250 pojechał z tak dużą prędkością. Test zakończył się sukcesem.

Tegoroczne testy będą bardziej intensywne i pozwolą na sprawdzenie różnych aspektów infrastruktury przed dopuszczeniem tak dużej prędkości dla ruchu z pasażerami. Kiedy to nastąpi?

Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Testy prowadzone przez PKP Intercity, to tylko jeden z etapów mających umożliwić jazdę pociągów po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością 250 km/h. W rzeczywistości wymaga to więcej prac, które związane są z przystosowaniem infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe niedawno poinformowały o kończeniu prac związanych z budową systemu GSM-R i jego testy mają ruszyć latem br. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze wdrożenia ETCS poziomu drugiego.

Jeśli uda się zrealizować zaplanowane cele, to składy Pendolino zaczną kursować z pasażerami na CMK z prędkością 250 km/h wraz z początkiem rozkładu jazdy 2027/2028, czyli w grudniu przyszłego roku. Pozwoli to skrócić czas podróży między Warszawą a południowymi regionami Polski.

