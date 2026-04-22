PKP Intercity rozpędza własne składy do 250 km/h. Trwają testy

Dawid Długosz

PKP Intercity rozpoczęło testy Pendolino na CMK. W ramach programu pilotażowego pociąg będzie rozpędzany do prędkości 250 km/h. To bardzo ważny etap przed dopuszczeniem składów do jazdy z pasażerami z tak dużą prędkością. Kiedy pociągi Pendolino pojadą tak szybko z podróżnymi? Padła data.

Nowoczesny pociąg Pendolino PKP Intercity jedzie z dużą prędkością po Centralnej Magistrali Kolejowej.
materiały prasowe

Pociągi w Polsce wkrótce zostaną rozpędzone do prędkości 250 km/h i pierwszą trasą dla tak szybkiej jazdy będzie Centralna Magistrala Kolejowa. Obecnie na CMK trwają ostateczne prace związane z budową systemu GSM-R. Teraz własne testy rozpoczyna PKP Intercity z wykorzystaniem składów Pendolino.

PKP Intercity testuje Pendolino na CMK z prędkością 250 km/h

Informację potwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak. PKP Intercity rozpoczęło jazdy testowe z prędkością 250 km/h i w roli głównej wykorzystano skład Pendolino. Odcinek testowy znajduje się na CMK pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Zawierciem.

W czasie testów prowadzone będą intensywne jazdy próbne, których celem jest sprawdzenie obciążeń dynamicznych obiektów inżynieryjnych przy maksymalnych prędkościach
przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

To nie pierwszy raz, gdy pociąg Pendolino został rozpędzony do 250 km/h na CMK. Taka próba odbyła się na linii kolejowej nr 4 w zeszłym roku. Dokładnie w marcu 2025 r., gdy skład ED250 pojechał z tak dużą prędkością. Test zakończył się sukcesem.

Tegoroczne testy będą bardziej intensywne i pozwolą na sprawdzenie różnych aspektów infrastruktury przed dopuszczeniem tak dużej prędkości dla ruchu z pasażerami. Kiedy to nastąpi?

Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h?

Testy prowadzone przez PKP Intercity, to tylko jeden z etapów mających umożliwić jazdę pociągów po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością 250 km/h. W rzeczywistości wymaga to więcej prac, które związane są z przystosowaniem infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe niedawno poinformowały o kończeniu prac związanych z budową systemu GSM-R i jego testy mają ruszyć latem br. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze wdrożenia ETCS poziomu drugiego.

Jeśli uda się zrealizować zaplanowane cele, to składy Pendolino zaczną kursować z pasażerami na CMK z prędkością 250 km/h wraz z początkiem rozkładu jazdy 2027/2028, czyli w grudniu przyszłego roku. Pozwoli to skrócić czas podróży między Warszawą a południowymi regionami Polski.

Zobacz również:

Polska kolej za 5 i 10 lat. Co zobaczymy na torach?
Technauka

Polska kolej za 5 i 10 lat. Co zobaczymy na torach?

Dawid Długosz
Dawid Długosz
Na tropie gąsienic, które mogą wywoływać poważne reakcje alergiczne u ludzi i psówINTERIA.PL

Najnowsze