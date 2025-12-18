PKP Intercity już pobiło rekord pasażerów ustanowiony w całym 2024 r., co nastąpiło jeszcze w listopadzie. Przed spółką jest jeszcze bardzo intensywny grudzień, który z racji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku również sprzyja licznym podróżom. Pociągi spółki zostaną wzmocnione i dotyczy to kilkuset połączeń.

PKP Intercity wzmacnia pociągi na święta Bożego Narodzenia

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przekazał, że firma planuje na okres świąteczny wzmocnić kilkaset pociągów. Dotyczy to aż 330 połączeń. W składach znajdzie się więcej miejsc dla pasażerów i będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu dodatkowych 415 wagonów.

Przewoźnik dodaje, że wybrane połączenia zostaną wzmocnione podwójnymi składami, a w niektórych przypadkach będą one nawet potrójne.

Przykładowo pociąg EIP 3800 na trasie Kraków – Warszawa – Kołobrzeg, który na co dzień kursuje jako pojedynczy skład Pendolino oferujący około 350 miejsc, 19 grudnia pojedzie w podwójnym zestawieniu. Dzięki temu podróż będzie mogło odbyć około 700 pasażerów

Pociągi PKP Intercity zastąpią odwołane połączenia RegioJet

Przy okazji PKP Intercity przypomniało, że zastępuje wybrane połączenia, które wraz z nowym rozkładem jazdy 2025/2026 miał obsługiwać czeski przewoźnik. Ten jednak zaliczył wpadkę i musiał zrezygnować z realizacji wszystkich planów.

PKP Intercity dokłada starań, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zapewnić jak największą liczbę miejsc w pociągach, szczególnie na trasach dotkniętych wycofaniem oferty prywatnego przewoźnika

PKP Intercity idzie po rekord

Firma w listopadzie przebiła wynik z całego 2024 r. i do tej pory w tym roku przewiozła ponad 81 mln pasażerów. Intensywny grudzień pozwala nam przypuszczać, że na koniec 2025 r. liczba podróżnych może po raz pierwszy w historii PKP Intercity przekroczyć barierę nawet 90 mln osób.

Stąd też przygotowania czynione przez PKP Intercity, które mają zapewnić odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich pasażerów. W przyszłym kwartale pociągi zostaną wzmocnione przez używane wagony z Niemiec, które przewoźnik zakupił od Deutsche Bahn.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News