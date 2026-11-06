PKP Intercity udostępnia pilny komunikat. Ostrzeżenie dotyczy soboty

W skrócie W najbliższą sobotę 7 listopada w godzinach 6:00–13:30 wystąpią przerwy techniczne wpływające na działanie zdalnych kanałów sprzedaży biletów PKP Intercity.

Podczas prac technicznych niedostępna będzie graficzna rezerwacja miejsc, a na liście połączeń prezentowana będzie tylko cena bazowa biletu.

PKP Intercity przewiduje w 2026 roku rekordowy wynik przewozowy, szacując liczbę pasażerów na blisko 100 milionów osób.

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PKP Intercity informuje, że w najbliższą sobotę 7 listopada mogą wystąpić pewne problemy w działaniu poszczególnych elementów w zdalnych kanałach sprzedaży. Spowodowane to jest zaplanowanymi pracami technicznymi. Czego powinni spodziewać się pasażerowie?

Ograniczenia w zdalnych kanałach sprzedaży PKP Intercity

Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że na sobotę 7 listopada zaplanowano prace techniczne związane z siecią, które przeprowadzi dostawca oprogramowania. Przerwa ma odbyć się między godziną 6:00 a 13:30.

To właśnie z tego powodu mogą pojawić się pewne ograniczenia w działaniu poszczególnych elementów w zdalnych kanałach sprzedaży. Jakie dokładnie? Przewoźnik wyjaśnia to w swoim komunikacie.

W trakcie prowadzenia prac funkcja graficznej rezerwacji miejsc będzie niedostępna. Na liście wyszukanych połączeń prezentowana będzie wyłącznie cena bazowa biletu. Wiążące ceny uwzględniające przysługujące oferty i ulgi będą widoczne na ekranie podsumowania zakupu przed etapem płatności

PKP Intercity dodaje, że ograniczenia obejmą wszystkie kanały sprzedaży biletów online. Są to serwis eIC, aplikacja mobilna PKP IC oraz serwisy zewnętrzne np. Bilkom czy Koleo. Po zakończeniu prac zostanie przywrócona graficzna rezerwacja miejsc czy spójne podsumowania cen biletów.

PKP Intercity idzie po nowy rekord pasażerów

Warto dodać, że PKP Intercity w tym roku ustanowi nowy rekord pasażerów w ujęciu 12 miesięcy. W zeszłym roku wynik z 2024 r. udało się już pobić w listopadzie. Spodziewamy się, że w obecnym będzie podobnie.

Do końca 2026 r. PKP Intercity powinno przewieźć blisko 100 mln pasażerów. Tylko w ciągu pierwszych 10 miesięcy przewoźnik zdołał obsłużyć 81 mln podróżnych. W okresie wakacyjnym było to 19,5 mln osób, z czego najlepszym miesiącem był sierpień.

Z usług spółki w 2025 r. skorzystało rekordowe 89,2 mln pasażerów. Natomiast w pierwszym półroczu br. pociągami firmy pojechało łącznie 44,7 mln podróżnych.