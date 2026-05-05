PKP Intercity uruchamia sprzedaż biletów na pociąg do Chorwacji

Dawid Długosz

Dawid Długosz

PKP Intercity rozpoczęło sprzedaż biletów na tegoroczny pociąg do Chorwacji. Pierwszy kurs Adriatic Express odbędzie się 26 czerwca. Skład do Rijeki i Kopru będzie jeździć do końca wakacji. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 200 złotych. Tym razem pociąg PKP Intercity do Chorwacji będzie kursować sześć razy w tygodniu.

Osoba w zielonej koszulce trzyma kartkę z rozkładem trasy Adriatic Express na tle niebieskiej lokomotywy na peronie.
PKP Intercity uruchamia sprzedaż biletów na Adriatic Express. Znamy ceny.Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plAgencja Wyborcza

Adriatic Express to sezonowy pociąg PKP Intercity z Polski do Chorwacji, który uruchomiono w zeszłym roku. W 2026 r. ponownie ma kursować w sezonie wakacyjnym. Teraz przewoźnik uruchomił sprzedaż biletów na tegoroczne połączenia. Pierwszy skład odjedzie pod koniec czerwca.

PKP Intercity uruchamia sprzedaż biletów na Adriatic Express i znamy ceny

5 maja ruszyła sprzedaż biletów na Adriatic Express i pierwszy kurs pociągu zaplanowano na 26 czerwca. Skład ma jeździć do końca wakacji. Jak prezentują się ceny na to połączenie?

Ceny biletów z Warszawy do Rijeki i Kopru w ramach oferty Super Promo International zaczynają się od 44,90 euro (ok. 191 złotych). Natomiast z Katowic trzeba zapłacić od 39,90 euro (ok. 170 złotych) za miejsce siedzące w 2. klasie. Kuszetka jest droższa i oznacza wydatek od 69,90 euro (ok. 297 złotych).

Oczywiście z zakupami warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale i tak będzie ich więcej. Dla pasażerów przewidziano trzy wagony klasy 2., z których jeden do Kopru oraz kuszetkę do Rijeki. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity. Bilety można nabyć także w tradycyjnych kasach.

W zeszłym roku bilety na pociąg PKP Intercity do Chorwacji rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. W tym roku sytuacja jest o tyle lepsza, że zwiększono częstotliwość połączeń Adriatic Express. Skład ma kursować sześć razy w tygodniu, a nie cztery jak wcześniej. W połączeniu z innymi działaniami liczbę miejsc zwiększono aż o 132 proc. i jest to odpowiedź przewoźnika na zeszłoroczne zainteresowanie ze strony podróżnych.

Pociąg z Polski do Chorwacji może stać się całoroczny

W tym roku Adriatic Express pozostaje pociągiem sezonowym na okres wakacji. Podobnie ma być w przyszłym roku. Jednak Ministerstwo Infrastruktury prowadzi już rozmowy (m.in. z odpowiednikami z Austrii), których celem jest zapewnienie całorocznego połączenia z Polski do Chorwacji. Najwcześniejszym terminem jest 2028 r.

Tegoroczny Adriatic Express będzie jeździć w nieco krótszym czasie. Podróż powrotna z Rijeki do Warszawy ma trwać 18 godzin i 58 minut (ponad 40 minut krócej). Szybciej uda się dojechać także z Kopru.

Pociąg do Chorwacji z Warszawy ma ruszać o godzinie 13:36 i dojeżdżać do Rijeki następnego dnia o godzinie 10:04. Odjazd w drugą stronę przewidziano na godzinę 19:06 (18:50 z Kopru).

Zobacz również:

Superszybkie pociągi dla PKP Intercity. Kto je dostarczy? W grze osiem firm.
Technologia

Superszybkie pociągi dla PKP Intercity. Wyzwanie podjęło osiem firm

Dawid Długosz
Dawid Długosz
"Wydarzenia": Pociągi z Polski do Niemiec. Jest zapowiedź szybszych połączeńPolsat News

Najnowsze