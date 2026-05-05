Adriatic Express to sezonowy pociąg PKP Intercity z Polski do Chorwacji, który uruchomiono w zeszłym roku. W 2026 r. ponownie ma kursować w sezonie wakacyjnym. Teraz przewoźnik uruchomił sprzedaż biletów na tegoroczne połączenia. Pierwszy skład odjedzie pod koniec czerwca.

PKP Intercity uruchamia sprzedaż biletów na Adriatic Express i znamy ceny

5 maja ruszyła sprzedaż biletów na Adriatic Express i pierwszy kurs pociągu zaplanowano na 26 czerwca. Skład ma jeździć do końca wakacji. Jak prezentują się ceny na to połączenie?

Ceny biletów z Warszawy do Rijeki i Kopru w ramach oferty Super Promo International zaczynają się od 44,90 euro (ok. 191 złotych). Natomiast z Katowic trzeba zapłacić od 39,90 euro (ok. 170 złotych) za miejsce siedzące w 2. klasie. Kuszetka jest droższa i oznacza wydatek od 69,90 euro (ok. 297 złotych).

Oczywiście z zakupami warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale i tak będzie ich więcej. Dla pasażerów przewidziano trzy wagony klasy 2., z których jeden do Kopru oraz kuszetkę do Rijeki. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity. Bilety można nabyć także w tradycyjnych kasach.

W zeszłym roku bilety na pociąg PKP Intercity do Chorwacji rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. W tym roku sytuacja jest o tyle lepsza, że zwiększono częstotliwość połączeń Adriatic Express. Skład ma kursować sześć razy w tygodniu, a nie cztery jak wcześniej. W połączeniu z innymi działaniami liczbę miejsc zwiększono aż o 132 proc. i jest to odpowiedź przewoźnika na zeszłoroczne zainteresowanie ze strony podróżnych.

Pociąg z Polski do Chorwacji może stać się całoroczny

W tym roku Adriatic Express pozostaje pociągiem sezonowym na okres wakacji. Podobnie ma być w przyszłym roku. Jednak Ministerstwo Infrastruktury prowadzi już rozmowy (m.in. z odpowiednikami z Austrii), których celem jest zapewnienie całorocznego połączenia z Polski do Chorwacji. Najwcześniejszym terminem jest 2028 r.

Tegoroczny Adriatic Express będzie jeździć w nieco krótszym czasie. Podróż powrotna z Rijeki do Warszawy ma trwać 18 godzin i 58 minut (ponad 40 minut krócej). Szybciej uda się dojechać także z Kopru.

Pociąg do Chorwacji z Warszawy ma ruszać o godzinie 13:36 i dojeżdżać do Rijeki następnego dnia o godzinie 10:04. Odjazd w drugą stronę przewidziano na godzinę 19:06 (18:50 z Kopru).

