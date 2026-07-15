PKP Intercity uruchomi nowy system sprzedaży biletów. Wiemy, kiedy start

W skrócie PKP Intercity planuje uruchomienie nowego systemu sprzedaży biletów w czwartym kwartale 2026 roku.

Nowy system będzie wdrażany stopniowo, zaczynając od jednego kanału, a pełna migracja pozostałych zajmie od roku do dwóch lat.

Przyczyną wcześniejszych awarii był przeciążony system KURS, który nie radził sobie z nadmierną liczbą zapytań generowanych przez systemy sprzedażowe.

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PKP Intercity w przeszłości borykało się z awariami systemu sprzedaży biletów. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w maju br. Przewoźnik planuje rozwiązać problemy dotyczące tego typu utrudnień i już wkrótce zostanie wdrożone nowe rozwiązanie, co potwierdził wiceminister resortu infrastruktury Piotr Malepszak.

PKP Intercity uruchomi nowy system sprzedaży w czwartym kwartale 2026 roku

Wiceszef infrastruktury udzielił odpowiedzi na interpelację, którą złożyła posłanka Paulina Matysiak i dotyczyła ona majowej awarii systemu sprzedaży biletów PKP Intercity. Piotr Malepszak przekazał, że trwają prace związane z wdrożeniem nowego rozwiązania, które w przyszłości pozwoli uniknąć podobnych problemów.

PKP Intercity już wdrożyło szereg usprawnień, które zmierzają w kierunku trwałego usunięcia przyczyn tego typu zdarzeń. Ponadto powołano specjalny zespół złożony ze specjalistów PKP Informatyka oraz rodzimego przewoźnika. Celem jego prac jest analiza przyczyn i wdrożenie nowych rozwiązań, o czym informowała Interia Biznes.

Przewoźnik przeprowadził również optymalizację obsługi bufora zwrotów, przeorganizował strumienie zapytań kierowanych do systemu KURS oraz rozszerzył monitoring środowiska informatycznego

Malepszak dodał, że obecnie trwają prace związane z wdrożeniem nowego systemu sprzedaży biletów. Jego uruchomienie planowane jest na czwarty kwartał 2026 r. W pierwszej kolejności zostanie on zintegrowany z jednym kanałem. Proces migracji pozostałych zajmie więcej czasu i potrwa od roku do dwóch lat.

PKP Intercity ustaliło główną przyczynę awarii systemu sprzedaży biletów

Piotr Malepszak dodał, że "główną przyczyną występujących utrudnień były wydłużone czasy odpowiedzi centralnego systemu sprzedaży KURS, pozostające w korelacji z ponadnormatywnym wolumenem zapytań generowanych przez systemy sprzedażowe".

Przyczyniło się do tego udostępnienie wakacyjnej oferty, co przełożyło się na generowanie większej liczby zapytań i ostatecznie doprowadziło do zbyt dużego obciążenia, na które system nie był gotowy.

PKP Intercity prowadzi również analizy, które mają pozwolić na udzielenie odpowiedzi na pytania związane z ewentualnymi powiązaniami z awariami z 13 stycznia i 29 kwietnia br. Natomiast przeciążenie z 27 stycznia było efektem ataku DDoS, co przewoźnik potwierdził w lutym.



