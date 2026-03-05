PKP intercity rośnie jak na drożdżach i inwestuje obecnie mnóstwo środków w nowy tabor. Niedawno mogliśmy zobaczyć wnętrze pociągów hybrydowych. Przewoźnik nie zapomina jednak o dziedzictwie kolejowym i przymierza się do uruchomienia kursów z wykorzystaniem historycznych wagonów, co zbiega się w czasie z 25-leciem spółki. IC "Niespieszny" jest już prawie gotowy.

Historyczny tabor "Niespieszny" PKP Intercity wkrótce wyjedzie na tory

"Niespieszny" to nowa marka PKP Intercity i jej nazwa nie jest przypadkowa. Będzie to skład, który powstanie z użyciem wagonów retro i jak nietrudno się domyślić, taki pociąg nie będzie szybki, bo historyczne pojazdy nie były przystosowane do osiągania tak dużych prędkości, jakie znamy dziś.

Prace nad "Niespiesznym" trwają od miesięcy. W ich ramach przeprowadza się renowacje historycznych wagonów, które mają już kilkadziesiąt lat. Rąbka tajemnicy uchylono w trakcie III Wystawy Makiet Kolejowych 2025, gdzie na stacji Łódź Fabryczna pojawił się EP05-23 z lat 60. oraz wagon 111A wyprodukowany w latach 80.

Prace renowacyjne odbyły się w zakładach PKP Intercity Remtrak w Libiszowie koło Opoczna. Kilka dni temu prezes spółki Janusz Malinowski w platformie X uchylił rąbka tajemnicy, gdzie umieścił kilka zdjęć i dodał, że skład wyjedzie na tory już w kwietniu br.

IC "Niespieszny" to gratka dla miłośników kolei

Wiemy, że skład pojawi się na wybranych trasach w Polsce. Tutaj wymienia się m.in. następujące kierunki: Kraków, Zakopane, Chabówkę czy Pilawę. Pociąg ma składać się z pojazdów klasy pierwszej oraz drugiej. Ponadto nie zabraknie wagonu restauracyjnego.

Dla miłośników kolei będzie to prawdziwa gratka, bo w ten sposób będzie można przenieść się w czasie o kilkadziesiąt lat wstecz i zobaczyć, jak wyglądały wtedy przewozy pasażerskie. W lutym PKP Intercity umieściło w platformie X film, na którym pokazano prace prowadzone przy renowacji jednego z wagonów.

Dodatkowe informacje o planach PKP Intercity uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl, ale przewoźnik na razie nie potwierdza tych szczegółów. Domniemany rozkład jazdy IC "Niespieszny" miałby wyglądać następująco.

Warszawa Główna - Warszawa Wschodnia przez Pilawę - 9 kwietnia

Warszawa Główna - Zakopane przez Bielsko-Białą Główną - 17 kwietnia

Zakopane - Chabówka - 18 kwietnia

Chabówka - Zakopane przez Kraków - 18 kwietnia

Zakopane - Warszawa Wschodnia przez Zawiercie - 19 kwietnia

Sprzedaż biletów ruszy zapewne przed planowanymi kursami. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

