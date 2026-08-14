PKP Intercity ustanawia nowe rekordy. Tylu pasażerów w wakacje nie było

W skrócie w czerwcu oraz lipcu bieżącego roku z usług PKP Intercity skorzystało łącznie 17,8 mln pasażerów, co stanowi wynik o 8 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

przewoźnik przygotowuje się do nadchodzącego długiego weekendu, uruchamiając 560 połączeń dziennie oraz wzmacniając składy, w tym wykorzystując podwójne jednostki typu Pendolino.

dzięki bardzo dobrym wynikom wakacyjnym, PKP Intercity planuje osiągnąć w tym roku 96 mln pasażerów i zamierza w niedalekiej przyszłości zbliżyć się do bariery 100 mln osób.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Polacy coraz chętniej wybierają się w podróż pociągami i nie inaczej jest w tegoroczne wakacje. Potwierdzają to najnowsze dane udostępnione przez PKP Intercity, które obejmują wyniki uzyskane w czerwcu oraz lipcu.

Rekordowe wakacje z PKP Intercity i 17,8 mln pasażerów

PKP Intercity przekazało, że tylko w czerwcu oraz lipcu jego pociągami podróżowało aż 17,8 mln pasażerów. Jak to wyglądało w poprzednich latach? W zeszłym roku było to 16,5 mln podróżnych, w 2024 r. niespełna 15 mln, a w 2023 r. 13,2 mln osób.

Półmetek tegorocznych wakacji dla PKP Intercity zakończył się więc wynikiem o 8 proc. lepszym w porównaniu do zeszłego roku. W szczególności widać to na przykładzie lipca, kiedy to w podróż pociągami spółki wybrało się blisko 9,5 mln pasażerów. To o 9 proc. więcej niż rok temu.

Rozwiń

Pamiętajmy, że przed nami jeszcze sierpień i wrzesień. Szczególnie intensywny będzie zbliżający się długi weekend. PKP Intercity planuje w tym czasie obsługiwać 560 połączeń dziennie i liczne pociągi zostaną wzmocnione dodatkowymi wagonami. Niektóre z nich będą rekordowo długie (15 jednostek). Przy okazji na torach pojawią nieczęsto spotykane podwójnie zespolone składy Pendolino, które mają około 400 metrów długości i mogą pomieścić nawet ponad 800 osób.

PKP Intercity idzie po rekord w skali całego roku

Świetne wyniki uzyskane w trakcie wakacji przybliżają PKP Intercity do uzyskania nowego rekordu pasażerów, który obecnie należy do 2025 r. i został ustanowiony już w listopadzie zeszłego roku. Tym razem może być podobnie.

Prognozy zakładają, że przewoźnik na koniec 2026 r. zbliży się do granicy 100 mln pasażerów. Plan roczny to 96 mln podróżnych. W pierwszej połowie br. pociągami spółki już pojechało 44,7 mln osób, a wyniki uzyskiwane w drugim półroczu są zawsze lepsze.

Jeśli bariera 100 mln pasażerów nie zostanie przekroczona w tym roku, to zapewne stanie się tak w 2027 r. PKP Intercity na kolejny rok ma bardzo ambitne plany i zamierza obsługiwać nawet około 600 połączeń każdego dnia.



