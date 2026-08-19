PKP Intercity ustanawia nowy rekord. Milion pasażerów w trzy dni

W skrócie PKP Intercity przewiozło ponad milion pasażerów w ciągu trzech dni, czyli od 14 do 16 sierpnia, podczas długiego sierpniowego weekendu.

Przewoźnik przygotował się na wzmożony ruch, uruchamiając rekordowo długie składy złożone nawet z 15 wagonów oraz zestawiając podwójne jednostki Pendolino.

Spółka planuje ambitnie zwiększyć liczbę codziennych połączeń do blisko 600 w przyszłym roku i dąży do przewiezienia łącznie 96 mln pasażerów w 2026 roku.

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PKP Intercity ma powody do zadowolenia. Spółka ustanowiła kolejny rekord. Tym razem związany z liczbą pasażerów, którą udało się przewieźć w zaledwie trzy dni. Spektakularny wynik został ustanowiony podczas długiego sierpniowego weekendu.

Milion pasażerów PKP Intercity w długi sierpniowy weekend

Rekordowy wynik padł w dniach 14-16 sierpnia, kiedy to trwał długi weekend. W tym czasie pociągami PKP Intercity pojechało ponad milion pasażerów. Informację przekazał Piotr Malepszak, wiceminister resortu infrastruktury, który odpowiada za kolej.

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Dla porównania w długi sierpniowy weekend 2026 r. zakończył się z wynikiem 1,3 mln pasażerów, a więc lepszym. Rok temu trwał jednak cztery dni. Nie wiadomo, który dzień był z największym oblężeniem, ale można zakładać, że niedziela, kiedy to najwięcej osób powracało z wypoczynku.

W przypadku rekordu w skali jednego dnia nadal najlepszy wynik pochodzi z 14 października 2025 r. Jednej doby pociągami PKP Intercity pojechało aż 437 tysięcy pasażerów.

PKP Intercity przygotowało własne pociągi na nowy rekord

Warto dodać, że PKP Intercity dobrze przygotowało się do pobicia rekordu. Na długi sierpniowy weekend spółka wzmocniła liczne pociągi. Na tory wyjechały rekordowo długie składy osobowe składające się nawet z 15 wagonów. Ponadto zespolono podwójnie wybrane jednostki Pendolino, co również zdarza się nieczęsto.

PKP Intercity w obecnym sezonie letnim obsługuje nawet 560 połączeń każdego dnia. To również rekordowy wynik, a na przyszły rok plany spółki są jeszcze bardziej ambitne. Firma chce świadczyć nawet blisko 600 połączeń każdego dnia.

Warto dodać, że PKP Intercity niedawno chwaliło się innym rekordem. To liczba pasażerów przewieziona w ciągu czerwca i lipca, która zamknęła się w liczbie 17,8 mln osób. Przewoźnik idzie po rekord w ujęciu całego 2026 r. i zamierza przewieźć około 96 mln podróżnych. W przyszłym roku zapewne uda się po raz pierwszy przebić barierę 100 mln pasażerów.



