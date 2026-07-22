PKP Intercity ustanawia nowy rekord. Tylu pasażerów jeszcze nie było

W skrócie PKP Intercity przewiozło w pierwszej połowie 2026 roku 44,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku.

Największą frekwencję odnotowano w maju, gdy pociągi spółki wybrało 8,4 mln osób, a rekordowym dniem był 7 czerwca z wynikiem 346 tys. pasażerów.

Przewoźnik planuje przewieźć w całym 2026 roku łącznie 96 mln osób, zwiększając liczbę połączeń w sezonie wakacyjnym do poziomu 560 pociągów dziennie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

PKP Intercity od kilku lat ustanawia nowe rekordy. Padł kolejny i tym razem dotyczy liczby pasażerów, które zdecydowały się na podróż pociągami spółki w pierwszych sześciu miesiącach br.

Nowy rekord pasażerów w pociągach PKP Intercity

PKP Intercity na łamach własnych mediów społecznościowych poinformowało o ustanowieniu nowego rekordu pasażerów w ujęciu półrocznym. Od początku stycznia do końca czerwca pociągami spółki pojechało aż 44,7 mln pasażerów.

Uzyskany w pierwszej połowie br. wynik jest o 11 proc. lepszy w porównaniu do adekwatnego okresu z 2025 r. Względem 2024 r. jest to już 21 proc. więcej, a w przypadku 2023 r. zysk wynosi aż 45 proc.

Rozwiń

To pokazuje jasno, że spółka od kilku lat rośnie w dosłownie ekspresowym tempie i Polacy coraz chętniej decydują się na podróż pociągami, co potwierdzają także dane pochodzące z innych źródeł, na przykład udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego.

PKP Intercity w komunikacie prasowym wyjaśnia, że miesiącem z największą frekwencją był maj, kiedy pociągi spółki przewiozły 8,4 mln podróżnych. Rekordowym dniem w pierwszym półroczu był 7 czerwca z liczbą 346 tys. pasażerów. Średnio dziennie było to prawie 247 tys. ludzi.

PKP Intercity zwraca także uwagę na rosnące zainteresowanie ofertą przez osoby uprawnione do zniżek. W pierwszym półroczu dzieci i młodzież odpowiadały za 5 mln przejazdów, a seniorzy za 2,5 mln.

PKP Intercity idzie po rekord w całym 2026 roku

W tym roku PKP Intercity uruchomiło rekordową liczbę pociągów. W sezonie wakacyjnym realizowanych jest aż 560 połączeń dziennie, czyli o 46 więcej niż rok temu. Firma prognozuje, że w tym roku ustanowi nowy rekord i przewiezie około 96 mln pasażerów.

Patrząc się na wynik z pierwszego półrocza można zakładać, że cel uda się osiągnąć. Wynika to z faktu, że druga połowa roku (m.in. z powodu miesięcy wakacyjnych) cieszy się większą frekwencją pasażerską.

Wynik uzyskany w pierwszym półroczu br. był lepszy od tego z 2025 r. o ponad 4 mln pasażerów. Cały zeszły rok spółka zamknęła z wynikiem 89,2 mln podróżnych.



