Pasażerowie PKP Intercity czekają na program lojalnościowy od lat i co jakiś czas pojawiają się informacje o takiej platformie, ale nadal jej nie ma. Teraz dowiadujemy się, że jego nazwa to "Moje IC". Przy okazji poznajemy dodatkowe szczegóły.

Program lojalnościowy PKP Intercity to Moje IC

Sama nazwa pojawia się pierwszy raz. PKP Intercity zdecydowało się nazwać swój program lojalnościowy "Moje IC". Czy to dobra nazwa? Wydaje się, że tak, bo jest krótka i zwięzła. Poza tym nawiązuje do pociągów przewoźnika.

Z informacji, które przedstawił serwis rynek-kolejowy.pl wynika, że Moje IC będzie zintegrowane z dotychczasową aplikacją mobilną PKP Intercity. Można więc zakładać, że ma tam funkcjonować jako jedna z sekcji, gdzie pasażerowie będą mogli uzyskiwać informacje związane z własnym uczestnictwem w programie lojalnościowym.

Dokładne szczegóły programu nie są znane, ale wiadomo, że pasażerowie w Moje IC będą zbierać punkty, które następnie wymienią na bilety lub zniżki. Akcja obejmie też współpracę z WARS-em.

Program będzie też obejmował współpracę z Wars. Myślimy nawet o pewnej drobnej niespodziance na początek, ale o tym pasażerowie będą mogli przekonać się na wiosnę

Kiedy PKP Intercity uruchomi program lojalnościowy Moje IC?

Z wcześniejszych informacji pochodzących z zeszłego roku wynika, że start Moje IC przewidziany był na 22 kwietnia. Zdaje się to poniekąd potwierdzać powyższa wypowiedź członkini zarządu PKP Intercity, która wspomina o "wiośnie".

Wiemy, że program lojalnościowy przewoźnika ma być uruchamiany etapami. Najpierw ma funkcjonować w dosyć ograniczonym zakresie, ale z czasem nowych opcji będzie pojawiać się coraz więcej i nie można wykluczyć, że później zostaną objęte nim nie tylko usługi PKP Intercity.

Przygotowując program lojalnościowy, rozważaliśmy różne scenariusze, również współpracy z innymi partnerami, ale na chwilę obecną "Moje IC" to "Moje IC"

Zbierane punkty mają mieć okresową ważność i w przypadku ich niewykorzystania przepadną. Odpowiednio duża liczba umożliwi wymianę na bezpłatne bilety.

