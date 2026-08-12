PKP Intercity wkrótce z większą liczbą pociągów PESA Dart

W skrócie PKP Intercity planuje przywrócić do eksploatacji trzy pociągi PESA Dart, które obecnie przechodzą naprawy poziomu P4.

Obecnie z 20 posiadanych przez przewoźnika składów PESA Dart w użyciu jest tylko 12 jednostek, co wymusza korzystanie z pociągów zastępczych.

PESA Bydgoszcz S.A. sukcesywnie realizuje przeglądy techniczne w koordynacji z przewoźnikiem, a PKP Intercity rozważa ogłoszenie przetargu na naprawy P5 i wieloletnie utrzymanie.

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PKP Intercity notuje z roku na rok coraz lepsze wyniki i niedawno poznaliśmy bardzo ambitne plany na 2027 r. W tym celu spółka potrzebuje jednak wielu pociągów. W taborze przewoźnika znajdują się m.in. jednostki PESA Dart, ale nie wszystkie jeżdżą po torach. Wkrótce ma to ulec poprawie.

PKP Intercity z PESA Bydgoszcz S.A. przywróci do ruchu wybrane pociągi Dart

PKP Intercity wraz ze spółką PESA Bydgoszcz S.A. deklarują, że już wkrótce planują przywrócić trzy składy Dart, które obecnie przechodzą naprawy P4. To sprawi, że dostępność jednostek ulegnie poprawie.

PKP Intercity dysponuje 20 składami PESA Dart. Jednak ich dostępność na początku sierpnia była mocna ograniczona. Okazuje się, że w użyciu było tylko 12 jednostek, a pozostałe zostały wyłączone z ruchu.

PESA Bydgoszcz S.A. poinformowała, że sytuacja wynika z prac prowadzonych nad Dartami pozostającymi w użyciu PKP Intercity. Sześć jednostek było na przeglądach okresowych, a pięć z nich na P4. Informacje na ten temat uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl.

Czy dostępność Dartów należących do PKP Intercity można polepszyć? Bydgoska spółka deklaruje, że wspomniane przeglądy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z przewoźnikiem.

Planowanie P4 wynika z wymogów formalno-technicznych oraz zapisów DSU, które ściśle określają cykle przeglądowe pojazdów. PESA realizuje te zadania w pełnej koordynacji z przewoźnikiem, w oparciu o obowiązujące harmonogramy i normy bezpieczeństwa

Przedstawiciel PESA Bydgoszcz S.A dodaje, że wykluczenie tak dużej liczby Dartów z ruchu jest wynikiem wzmożonej eksploatacji tych pociągów oraz cyklami utrzymaniowymi.

Pociągi PESA Dart będą sukcesywnie przywracane do ruchu

Z informacji przekazanych przez PESA Bydgoszcz S.A. wynika, że pociągi Dart będą sukcesywnie przywracane do ruchu i do stycznia 2029 r. będą prowadzone przeglądy P4.

Na tym nie koniec, bo PKP Intercity planuje uruchomić przetarg na naprawy P5 oraz dalsze utrzymanie składów przez okres 15 lat. Obecnie całość jest na etapie analizowania po uzyskaniu RFI.

Ponadto w obecnym rozkładzie jazdy uwzględniono 15 z 20 Dartów PKP Intercity. Mimo to na razie potrzebne są zastępcze składy wagonowe i tylko w czerwcu wykorzystano je 139 razy w zastępstwie pociągów PESY.



