W skrócie PKP Intercity uruchomi sprzedaż biletów na połączenie z Polski do Chorwacji i Słowenii 5 maja, a pierwszy kurs Adriatic Express planowany jest na drugą połowę czerwca.

W tym roku pociąg Adriatic Express będzie kursował sześć razy w tygodniu, a oferta zostanie rozszerzona o możliwość zakupu łączonego biletu na autobus z Lublany do Triestu oraz podział składu na wagony do Kopru i Rijeki.

Ceny biletów na ten rok nie są jeszcze znane, a w zeszłym roku z oferty skorzystało około 9,3 tysiąca pasażerów.

PKP Intercity w 2025 r. zdecydowało się na uruchomienie bezpośredniego połączenia z Polski do Chorwacji. Był to strzał w dziesiątkę, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony podróżnych. Czy Adriatic Express w tym roku ponownie wyjedzie na tory? Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Kiedy PKP Intercity uruchomi sprzedaż biletów na pociąg do Chorwacji?

Dariusz Klimczak potwierdził w trakcie pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że PKP Intercity w tym roku ponownie uruchomi bezpośrednie połączenie z Polski do Chorwacji i Słowenii. Sprzedaż biletów rozpocznie się już za kilka dni.

Z informacji przekazanych przez szefa resortu infrastruktury wynika, że PKP Intercity rozpocznie sprzedaż biletów zaraz po majówce. Dokładnie 5 maja. Pierwszy kurs planowany jest na drugą połowę czerwca. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego.

Ceny biletów nie są na razie znane. W zeszłym roku przejazd pociągiem z Polski do Chorwacji był możliwy od niespełna 200 złotych (miejsca siedzące w klasie drugiej). W 2026 r. pewnie będzie podobnie, ale na tegoroczny cennik musimy jeszcze chwilę poczekać.

PKP Intercity rozszerzy ofertę pociągu Adriatic Express

Pociąg Adriatic Express, bo tak PKP Intercity nazwało połączenie do Chorwacji, w tym roku wróci w nieco innej formie. Oferta zostanie poszerzona. Najważniejsze nowości obejmują podział składu (w Lublanie) na wagony do Kopru oraz do Rijeki i możliwość zakupu łączonego biletu na autobus z Lublany do włoskiego Triestu.

Ważną informacją jest także zwiększenie częstotliwości kursów. W tym roku pociąg PKP Intercity z Polski do Chorwacji ma jeździć aż sześć razy w tygodniu. W 2025 r. realizowano cztery kursy.

Adriatic Express powstał na bazie składu IC Sobieski do Wiednia. W tym roku będzie podobnie i w stolicy Austrii będzie doczepiana część pociągu jadącego do Słowenii oraz Chorwacji.

Trasa z Warszawy do Rijeki ma około 1240 kilometrów. Kilka tygodni temu Dariusz Klimczak przekazał, że w tym roku przejazd ma być krótszy o godzinę i potrwa około 18 godzin. W zeszłym roku Adriatic Express jeździł przez całe wakacje do końca sierpnia. W tym roku pewnie będzie podobnie. Z zakupem biletów trzeba będzie się pospieszyć, bo w 2025 r. wyprzedawały się na pniu. Z oferty w ubiegłorocznym sezonie skorzystało około 9,3 tys. pasażerów.

