PKP Intercity wraz z rozkładem jazdy na 2026 r. wprowadziło aż 17 nowych połączeń międzynarodowych i w drodze są kolejne. Tym razem są to pociągi, które będą kursować do Niemiec. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad polepszeniem połączeń m.in. z Berlinem.

Więcej pociągów PKP Intercity z Polski do Niemiec

Ministerstwo Infrastruktury, które pracuje nad polepszeniem połączeń kolejowych Polski z Niemcami, analizuje obecnie różne scenariusze. Dotyczą one różnych tras, na które wkrótce mogą wyjechać dodatkowe pociągi PKP Intercity, o których informacje uzyskał serwis rynek-kolejowy.pl. Jakie opcje brane są pod uwagę?

Trwają analizy nad zwiększeniem częstotliwości połączenia (Przemyśl) - Kraków – Wrocław – Berlin oraz (Przemyśl) - Kraków – Wrocław – Lipsk. Badana jest możliwość uruchomienia po 2030 r. linii komunikacyjnej Berlin – Szczecin – Gdynia – Olsztyn – Białystok

W plamach resortu infrastruktury jest m.in. rozwinięcie oferty połączeń z Trójmiasta do Berlina. Są to pociągi, które mają kursować przez Poznań. Ponadto pod uwagę brane są składy dojeżdżające do stolicy Niemiec z Olsztyna.

Pociągi KDP PKP Intercity mogą jeździć do Berlina

Plany na przyszłość zakładają także zagęszczenie siatki połączeń do Berlina z wykorzystaniem pociągów KDP, na które PKP Intercity ogłosiło przetarg pod koniec 2025 r. Są to składy mające kursować na nowej linii Y, która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce.

Linia Y ma zostać uruchomiona dopiero w przyszłej dekadzie, ale resort infrastruktury już wcześniej informował, że prowadzi rozmowy z Niemcami na temat jej wydłużenia do Berlina i wiadomo, że nasi zachodni sąsiedzi wykazali wstępne zainteresowanie tym pomysłem.

Obecnie PKP Intercity obsługuje osiem pociągów z Warszawy do Berlina i jeden z nich jest jednostką nocną. Wraz z nowym rozkładem jazdy wprowadzono także dwie nowe pary jeżdżące do Lipska. Ponadto jest to jeden pociągi na trasie z Trójmiasta do stolicy Niemiec, a z Przemyśla/Krakowa kursują trzy pary.

