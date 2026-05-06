PKP Intercity ma powody do dumy. Z roku na rok spółka ma coraz więcej pasażerów. Coraz lepsze wyniki nie byłyby jednak możliwe bez odpowiedniego taboru. Przewoźnik pochwalił się, że na dziś posiada rekordową liczbę wagonów zdolnych do jazdy.

PKP Intercity ma 1600 wagonów i jest to najwięcej w historii spółki

Rodzimy gigant kolejowy ma już 1600 wagonów i są to jednostki gotowe do jazdy. W zeszłym roku przed wakacjami firma miała ich o 100 mniej. Informację przekazał jeden z członków zarządu PKP Intercity, Adam Wawrzyniak.

Dziś osiągnęliśmy nasz kolejny historyczny rekord na który intensywnie pracowaliśmy przez blisko 2 lata - 1600 sprawnych wagonów w ilostanie roboczym PKP Intercity! Nigdy wcześniej PKP IC nie operowało na takim poziomie

Adam Wawrzyniak dodał, że na tym nie koniec. Do tegorocznych wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni i do tego czasu PKP Intercity ma wprowadzić do ruchu dodatkowe wagony.

PKP Intercity czeka na nowe wagony i kupiło używane z Niemiec

PKP Intercity realizuje obecnie największe inwestycje we własnej historii. Wśród nich jest zamówienie aż 300 nowych wagonów, które dostarczy FPS H. Cegielski. Jednak realizacja się opóźnia. Dlatego w międzyczasie przewoźnik kupił używane jednostki z Niemiec, które pozyskano od Deutsche Bahn.

Przewoźnik kupił kilkadziesiąt wagonów z Niemiec, które następnie poddano pracom mającym na celu dostosowanie pojazdów do jazdy w barwach spółki. Pierwsze jednostki dołączono do pociągów pod koniec marca i sukcesywnie wdrażane są kolejne.

W międzyczasie spółka odbiera zmodernizowane wagony. Działania w tym zakresie pozwoliły spółce na zwiększenie liczby dziennych połączeń do ponad 500. W sezonie letnim będzie ich około 560.

PKP Intercity idzie w tym roku po rekord pasażerów

Przewoźnik wierzy, że w tym roku ustanowi kolejny rekord w skali liczby pasażerów przewiezionych w ciągu 12 miesięcy. Poprzedni pochodzi z 2025 r., kiedy to pociągami spółki pojechało łącznie 89,2 mln podróżnych.

W tym roku PKP Intercity prawdopodobnie nie przekroczy jeszcze magicznej bariery 100 mln pasażerów, ale z pewnością będzie bardzo blisko. Ta granica powinna zostać pokonana w 2027 r.

