Nowy rozkład jazdy 2025/2026 wejdzie w życie pod koniec br. i wprowadzi istotne zmiany dla spółki PKP Intercity. Polski przewoźnik obsłuży w przyszłym roku rekordową liczbę połączeń. Będzie ich blisko 60 więcej w porównaniu do aktualnego rozkładu.

Nawet 555 pociągów PKP Intercity i Pendolino na nowych trasach

PKP Intercity wraz z nowym rozkładem jazdy obsłuży rekordową liczbę połączeń. Każdego dnia będzie to 527 pociągów, czyli o 56 więcej niż teraz oraz blisko 130 więcej w porównaniu do sezonu 2022/2023. Na tym nie koniec, bo w sezonie wakacyjnym będzie ich 28 więcej, co łącznie daje aż 555 połączeń, a więc blisko 30 proc. więcej względem rozkładu 2023/2024.

PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych. Za kilka tygodni pojawi się 17 nowych par pociągów. Składy pojadą częściej m.in. do Berlina, Pragi, Wilna czy Wiednia. Łącznie par międzynarodowych ma być 57.

Naszym celem nie jest obsługa trzech największych aglomeracji, ale setek miast w Polsce. Bardzo mocno wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców w poszczególnych regionach. Stąd więcej połączeń z Gorzowa Wielkopolskiego, Suwałk, czy też fundamentalna zmiana na Warmii i Mazurach, gdzie więcej pociągów pojedzie przez Giżycko, Kętrzyn i Korsze, dzięki czemu oferta na Mazury będzie większa

Przewoźnik planuje zwiększyć siatkę połączeń i nie dotyczy to tylko największych miast w Polsce, ale też mniejszych. Przy okazji dowiadujemy się, że pociągi Pendolino dojadą do kolejnych miejsc. Nowe trasy obejmują codziennie połączenie do Zakopanego z Kołobrzegu i sezonowy kurs Bielsko-Biała - Ustka.

Kiedy nowy rozkład jazdy pociągów 2025/2026?

Nowy rozkład jazdy pociągów na sezon 2025/2026 zacznie obowiązywać od 14 grudnia. Tego dnia pojawią się także wspomniane nowe połączenia obsługiwane przez PKP Intercity, który to jednak będzie miał nową konkurencję w postaci czeskiego przewoźnika RegioJet. Ta firma również w połowie grudnia poszerzy ofertę.

Nasze pociągi będą dobowo przejeżdżały 240 tys. km. To tak, jakby sześciokrotnie objechały równik. Celem jest zwiększanie oferty i jak widać jest to możliwe dzięki zwiększaniu efektywności wykorzystania taboru, bez wielkich projektów taborowych

W rozkładzie jazdy 2025/2026 pociągi PKP Intercity wykonają pracę eksploatacyjną na poziomie 85,2 milionów pociągokilometrów. To również rekord w historii spółki.

