PKP Intercity ma różne pociągi i wśród nich jest 20 składów Pendolino kursujących pod marką Express InterCity Premium. Wszystkie z nich jeżdżą na trasach wyłącznie po Polsce. Mimo tego, że spółka obsługuje także połączenia zagraniczne. I choć niedawno deklarowano, że nie ma w najbliższych planach wypuszczenia pojazdów EIP poza granice kraju, tak zdecydowano inaczej.

Pociąg Pendolino PKP Intercity od 2026 roku na trasie w Czechach

Niedawno wspominaliśmy wam, że jeden ze składów Pendolino trafił na testy do Czech. Pierwsze próby skończyły się problemami i choć ministerstwo infrastruktury niedawno deklarowało, że PKP Intercity nie ma w najbliższych planach obsługiwania połączeń za granicą z wykorzystaniem tych składów, tak od przyszłego roku ulegnie to zmianie.

Pociąg Pendolino od pierwszego kwartału 2026 r. ma kursować na trasie w Czechach łączącej Pragę z Ostrawą. Będzie to pociąg o nazwie IC "Ostravan" relacji Bohumín - Františkovy Lázně - Bohumín. Decyzja zapadła we współpracy z Kolejami Czeskimi (České dráhy).

Trasa będzie obsługiwana przez jeden pociąg Pendolino. W kierunku Pragi ma on ruszać z Bogumina o godzinie 6:58. Przejazd zakończy o godzinie 13:36. Po niespełna godzinie skład uda się w trasę powrotną.

Pendolino ma homologację w Czechach do prędkości 160 km/h

Warto dodać, że PKP Intercity uzyskało dla Pendolino czeską homologację niespełna trzy lata temu. Nastąpiło to w listopadzie 2022 r. Pociąg może poruszać się po infrastrukturze kolejowej za naszą południową granicą z prędkością do 160 km/h (korzystając z dwóch systemów zasilania).

W najbliższym czasie Pendolino ma odbywać kolejne testy w Czechach i możliwe, że to pozwoli na zwiększenie prędkości. Choć warto mieć na uwadze, że nasz południowy sąsiad na razie ma tylko jedną trasę pozwalającą na jazdę z prędkością 200 km/h. Jest to szlak Praga - Czeskie Budziejowice, gdzie zresztą możliwe jest to tylko na dwóch dosyć krótkich odcinkach.

Pierwsze pociągi osobowe w Czechach zaczęły rozpędzać się na tym szlaku do prędkości 200 km/h pod koniec sierpnia. Wcześniej w tym roku PKP Intercity prowadziło testy Pendolino w Polsce, gdzie skład udało się rozpędzić do 250 km/h.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News