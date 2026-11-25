W skrócie Polskie Linie Lotnicze LOT obsłużyły w październiku 1,17 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 14,7 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w ubiegłym roku.

Od początku 2026 roku przewoźnik obsłużył ponad 11,2 mln osób, co stanowi blisko 13-procentowy wzrost liczby pasażerów względem analogicznego okresu w 2025 roku.

Mimo wzrostów przewoźnik zmaga się z wyższymi kosztami paliwa, ograniczoną przepustowością Lotniska Chopina i czekaniem na nowe samoloty Airbus A220, które dotrą w 2027 roku.

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Polskie Linie Lotnicze LOT rosną jak na drożdżach i wyniki za październik tylko to potwierdzają. W zeszłym miesiącu przewoźnik obsłużył prawie 1,2 mln pasażerów i dzięki temu utrzymuje ciągłe wzrosty, które obserwujemy od początku 2026 r.

Polskie Linie Lotnicze LOT zaliczyły świetny wynik w październiku

PLL LOT w październiku obsłużył 1,17 mln pasażerów. To bardzo dobry wynik i o 14,7 proc. lepszy w porównaniu do tego samego miesiąca 2025 r. Od początku br. operator miał już ponad 11,2 mln klientów, czyli o 12,6 proc. więcej w porównaniu do pierwszych 10 miesięcy zeszłego roku.

Co bardzo ważne, duży wzrost liczby pasażerów odbywa się przy mniejszej dynamice wzrostu samych operacji. Od początku 2026 r. jest ich niewiele mniej niż 102 tys. (więcej o 4 proc. w porównaniu do tego samego okresu z 2025 r.).

Ciekawostką jest sam październik. 14,7 proc. wzrostowi liczby pasażerów towarzyszył zaledwie 3,2 proc. wzrost liczby operacji. Na uwagę zasługuje fakt, że coraz lepsze wyniki PLL LOT notuje w trudnych dla branży lotniczej czasach.

PLL LOT rozwija się mimo problemów obejmujących branżę lotniczą

Już od kilku miesięcy rynek boryka się z drożejącym paliwem lotniczym. Jego dostępność pozostaje na stabilnym poziomie, ale ceny znacząco wzrosły. To sprawi, że trzeba będzie na nie przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy. Ile?

"Paliwo lotnicze było dostępne i jest dostępne, natomiast jego cena wzrosła. Różni przewoźnicy stoją przed różnymi wyzwaniami, a dla nas oznacza to większy rachunek. Zamiast 2,5 mld złotych wydamy w tym roku 4 mld złotych na paliwo" - powiedział jakiś czas temu Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

Kolejny problem stanowi ograniczona przepustowość Lotniska Chopina. To utrudnia budowanie nowych połączeń i Polskie Linie Lotnicze LOT muszą szukać dodatkowych opcji w innych portach lotniczych kraju.

Ponadto Polskie Linie Lotnicze LOT czekają na nowe samoloty. Maszyny Airbus A220 mają zacząć trafiać do przewoźnika dopiero w 2027 r. Pierwsza powinna zostać dostarczona w czerwcu.