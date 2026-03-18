Płyta indukcyjna czy czajnik. Co pożera najwięcej prądu w domu?

Spis treści: Ogrzewanie elektryczne i podgrzewanie wody Kuchnia pełna pożeraczy energii: Płyta indukcyjna, czajnik, piekarnik i lodówka Wampiry energetyczne, czyli ile kosztuje tryb czuwania

Ogrzewanie elektryczne i podgrzewanie wody

Największą część rachunków za energię w europejskich gospodarstwach domowych generują potrzeby cieplne. Dane Eurostatu z czerwca 2025 roku pokazują, że w 2023 roku 62,5 proc. energii zużywanej w domach w Unii Europejskiej przeznaczano na ogrzewanie pomieszczeń, a kolejne 15,1 proc. na podgrzewanie wody użytkowej. A zatem ponad trzy czwarte całego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym związane jest z utrzymaniem temperatury w domu oraz przygotowaniem ciepłej wody. Wynika to z tego, że systemy grzewcze działają znacznie dłużej niż sprzęty kuchenne - grzejniki elektryczne, maty grzewcze czy piece akumulacyjne pracują przez wiele godzin dziennie w sezonie zimowym, a energia zamieniana w ciepło w grzałkach oporowych niemal w całości przekłada się na koszt zużytego prądu.

Przykładowe roczne zużycie energii:

bojler elektryczny: 1200-2500 kW (1224-2550 zł);

ogrzewanie elektryczne mieszkania: 3000-8000 kWh (3060-8160 zł);

pompa ciepła (nowoczesny system): 1500-3000 kWh (1530-3060 zł).

Raport programu International Energy Agency dotyczący technologii podgrzewaczy wody wskazuje przygotowanie ciepłej wody użytkowej jako jeden z największych pojedynczych odbiorników energii w domach krajów rozwiniętych. Podniesienie temperatury 100 litrów wody z 10°C do 55°C wymaga około 5,2 kWh energii cieplnej. Elektryczny bojler o mocy kilku kilowatów wykonuje ten proces wielokrotnie w ciągu dnia, a dodatkowo uruchamia się cyklicznie, aby utrzymać temperaturę w zbiorniku. Analizy brytyjskiego Department for Energy Security and Net Zero z 2024 roku potwierdziły, że znaczącą część energii pochłaniają również tzw. straty postojowe, czyli ciepło stopniowo uciekające przez izolację zbiornika, które wymusza kolejne dogrzewanie wody.

Nie używasz ładowarki? Lepiej odłącz ją z gniazdka, bo cały czas pobiera prąd.

W Polsce udział energii przeznaczonej na ogrzewanie jest jeszcze wyższy. Według opracowania Joint Research Centre z 2024 roku ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają za około 82,5 proc. końcowego zużycia energii w budynkach mieszkalnych. W dużej mierze jest to wina wieku zabudowy: ponad połowa domów powstała przed 1990 rokiem, czyli przed wprowadzeniem nowoczesnych standardów efektywności energetycznej. Słabsza izolacja ścian i dachów powoduje większe straty ciepła, a to niestety zmusza instalacje elektryczne do dłuższej pracy. W wielu przypadkach wysokość rocznego rachunku za energię zależy bardziej od konstrukcji budynku i jego termoizolacji niż od liczby używanych w domu urządzeń AGD, dlatego to właśnie instalacja grzewcza najczęściej decyduje o tym, co pożera najwięcej prądu w całym gospodarstwie domowym.

Kuchnia pełna pożeraczy energii: Płyta indukcyjna, czajnik, piekarnik i lodówka

Kuchnia często uchodzi za najbardziej energochłonne miejsce w domu. Dane wskazują jednak, że przygotowywanie posiłków odpowiada za około 6,5 proc. całkowitego zużycia energii w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej. Średnio płyta indukcyjna zużywa nawet 7 kW, a piekarnik elektryczny i czajnik około 2-3 kW. Przy aktualnej cenie energii wynoszącej 1,02 zł za kWh roczne koszty eksploatacji prezentują się następująco:

płyta indukcyjna : zużywa przeciętnie 150-300 kWh rocznie , co oznacza wydatek rzędu 153-306 zł (12,75-25,50 zł miesięcznie);

piekarnik elektryczny: zwykle 150-250 kWh rocznie , czyli 153-255 zł (12,75-21,25 zł miesięcznie);

czajnik elektryczny : pobiera około 60-100 kWh rocznie , co przekłada się na 61-102 zł (5,10-8,50 zł miesięcznie);

lodówka: nowoczesne modele zużywają zazwyczaj 100-200 kWh rocznie (około 102-204 zł), natomiast starsze urządzenia mogą przekraczać 346 kWh rocznie, czyli generować koszt nawet 352,92 zł rocznie (29,41 zł miesięcznie).

Takie wartości odnotowała analiza zużycia energii przez sprzęt AGD przeprowadzona przez Agence de la transition écologique (ADEME).

Najbardziej zaskakujący wniosek dotyczy jednak sposobu pracy urządzeń. Czajnik pobiera ogromną moc, lecz działa przez kilka minut. Lodówka zużywa znacznie mniej energii w danej chwili, za to pracuje bez przerwy - około 8760 godzin w ciągu roku. Dlatego to właśnie ona często jest jednym z największych stałych odbiorników energii w domu. Na podobną zależność zwraca uwagę brytyjski regulator rynku energii Ofgem, który wskazuje chłodziarko-zamrażarki jako istotny element rocznego bilansu energetycznego gospodarstw domowych. Wysokość rachunku za prąd w mniejszym stopniu zależy od chwilowej mocy urządzenia, a bardziej od tego, jak długo ono pracuje.

Wampiry energetyczne, czyli ile kosztuje tryb czuwania

Przez wiele lat tryb czuwania traktowano jako marginalne źródło zużycia energii. Najnowsze analizy pokazują jednak znacznie większą skalę zjawiska i coraz częściej pojawia się pytanie, co pożera najwięcej prądu także wtedy, gdy sprzęt teoretycznie jest wyłączony. Dane wykorzystane przy opracowaniu przepisów Commission Regulation (EU) 2023/826 wskazują, że urządzenia elektryczne w trybach off, standby oraz networked standby zużywały w Unii Europejskiej około 59,4 TWh energii rocznie. To poziom porównywalny z roczną produkcją kilku dużych elektrowni. Z tego powodu wprowadzono nowe limity poboru energii obowiązujące od maja 2025 roku, które mają zmniejszyć zużycie o kolejne 4 TWh rocznie do 2030 roku.

Problem dotyczy sprzętów obecnych w niemal każdym domu:

telewizorów,

routerów internetowych,

monitorów komputerowych,

ekspresów do kawy,

konsol,

mikrofalówek z zegarem,

ładowarek pozostawionych w gniazdku.

Każde z tych urządzeń pobiera niewielką ilość energii, lecz robi to przez całą dobę. Nowe regulacje ograniczają pobór w trybie czuwania do 0,5 W, a w przypadku urządzeń z aktywnym wyświetlaczem do około 0,8 W. Nawet tak małe wartości przekładają się na realne koszty. Jeśli w mieszkaniu działa stale 10 urządzeń pobierających po 1 W, roczne zużycie energii wynosi około 87,6 kWh, co przy cenie 1,02 zł za kWh daje blisko 89 zł rocznie. Przy dwudziestu urządzeniach koszt rośnie już do około 179 zł rocznie.

Decydującym czynnikiem jest czas pracy. Sprzęt zużywający zaledwie 1 W działa nieprzerwanie przez 8760 godzin w roku, dlatego jego całkowity pobór energii może przewyższyć zużycie urządzenia o mocy kilku kilowatów używanego sporadycznie. Analizy prowadzone przez Lawrence Berkeley National Laboratory wskazują, że energia pobierana przez urządzenia pozostające w trybie czuwania odpowiada nawet za 5-10 proc. całkowitego zużycia prądu w przeciętnym gospodarstwie domowym. Właśnie stąd wzięło się określenie "wampiry energetyczne" - sprzęty, które nie rzucają się w oczy, lecz przez tysiące godzin powoli dopisują kolejne kilowatogodziny do rachunku za energię i w dłuższej perspektywie również wpływają na to, co pożera najwięcej prądu w domu.

