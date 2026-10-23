Pociąg na trzy źródła energii. Polscy eksperci tworzą specjalny system

W skrócie Prototyp pociągu HEMU od PESA Bydgoszcz S.A. łączy trzy źródła energii: sieć trakcyjną, wodór oraz baterie, co pozwala na bezemisyjną jazdę na różnych trasach kolejowych.

Integracją systemu zarządzania energią zajmują się specjaliści z polskiego oddziału ABB w Aleksandrowie Łódzkim przy wsparciu technologicznym zakładów z Włoch i Szwajcarii.

Polski producent posiada doświadczenie w napędach wodorowych, które zdobył dzięki udanym testom lokomotywy SM42-6Dn, rozpędzającej się do prędkości 90 km/h.

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Pociągi mające podwójny system zasilania to nic nowego. Polska spółka PESA Bydgoszcz S.A. idzie jednak o krok dalej i planuje zintegrować w jednym składzie aż potrójne źródło energii. Prace nad integracją rozwiązania powierzono polskim specjalistom.

Pociąg HEMU spółki PESA Bydgoszcz S.A. ma trzy źródła energii

PESA Bydgoszcz S.A. rozwija od jakiegoś czasu prototypowy pociąg pasażerski HEMU, który ma system zasilania oparty na trzech źródłach. Są to sieć trakcyjna, wodór oraz baterie.

Tego typu rozwiązanie pozwoli na użytkowanie składów na różnych szlakach, które są tylko częściowo zelektryfikowane. Na odcinkach bez sieci trakcyjnej będzie mógł być zasilany przez baterie lub ogniwa wodorowe. W ten sposób zniknie też konieczność stosowania silników wysokoprężnych, a proponowane rozwiązania są zeroemisyjne, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

W tym projekcie nie chodzi o dostarczenie kilku niezależnych urządzeń i zainstalowaniu ich na pojeździe kolejowym. System zarządzania energią będzie odpowiadał za współpracę trzech różnych źródeł energii i dostosowywanie sposobu pracy pojazdu do warunków na trasie. Wszystko musi tworzyć jeden spójny układ

Integrację systemu powierzono polskim ekspertom. Kluczowe podzespoły pakietu trakcyjnego powstaną w fabryce ABB w Aleksandrowie Łódzkim. Mają też pochodzić z zakładów firmy we Włoszech i Szwajcarii.

Zespół ekspertów z Aleksandrowa Łódzkiego ma zintegrować cały system w jedną całość i zapewnić mu funkcjonalne działanie. Warto dodać, że w Polsce około 40 proc. infrastruktury kolejowej nie jest zelektryfikowana.

PESA Bydgoszcz S.A. ma już doświadczenie w napędach wodorowych

Warto dodać, że polska spółka już kilka lat temu zbudowała pierwszą lokomotywę wodorową. Mowa o projekcie pojazdu SM42-6Dn. Jednostka była testowana nie tylko w Polsce, m.in. na trasie z Jeleniej Góry do Karpacza, ale także poza granicami naszego kraju.

Lokomotywa SM42-6Dn bazuje na projekcie innego pojazdu, ale ma napęd wodorowy, który jest bezemisyjny. Pojazd jest w stanie osiągać prędkość do 90 km/h i ma cztery silniki trakcyjne o mocy 180 kW każdy. Energię dostarczają dwa ogniwa wodorowe o mocy 85 kW. Masa służbowa to 70 ton.