Pociąg retro IC Nieśpieszny rozjedzie się po Polsce. Są nowe kierunki

W skrócie PKP Intercity udostępniło rozkład jazdy pociągu retro IC Nieśpieszny na sierpień, uwzględniając weekendowe połączenia nad morze oraz do miast na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku.

Skład pociągu retro tworzą zmodernizowane historyczne wagony 1. i 2. klasy, wagon restauracyjny WARS oraz legendarna lokomotywa EP05-23 nazywana Czesiem.

Liczba miejsc w pociągu IC Nieśpieszny jest ograniczona do 200 osób, a bilety na przejazdy realizowane w sierpniu są już dostępne w sprzedaży internetowej przewoźnika.

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PKP Intercity obchodzi w tym roku 25-lecie i z tej okazji przygotowano m.in. pociąg retro IC Nieśpieszny, który wkrótce pojedzie do kolejnych regionów w Polsce. Przewoźnik udostępnił rozkład jazdy na sierpień i wiemy, że skład ma kursować przez wszystkie weekendy do końca wakacji.

IC Nieśpieszny w sierpniu pojedzie nad morze, Dolny Śląsk i Podkarpacie

PKP Intercity zaplanował start pierwszego weekendu ze składem IC Nieśpieszny na najbliższy piątek 31 lipca. Do 2 sierpnia włącznie pociąg retro ma kursować w następujących relacjach.

Warszawa Wschodnia - Kołobrzeg

Kołobrzeg - Szczecin

Szczecin - Kołobrzeg

Kołobrzeg - Warszawa

Kolejny weekend (7-9 sierpnia) to kursy na trasie z Warszawy do Bydgoszczy oraz Tczewa. W połowie przyszłego miesiąca IC Nieśpieszny pojedzie do Przemyśla, Rzeszowa, Krakowa, Sandomierza oraz Krynicy-Zdrój i Kielc.

Przedostatni weekend przyszłego miesiąca (21-23 sierpnia) to kursy do Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania oraz Tarnowskich Gór. Natomiast od 23 sierpnia IC Nieśpieszny pojedzie na trasach Warszawa Główna - Wrocław Główny oraz ze stolicy Dolnego Śląska do Węglińca oraz Warszawy przez Częstochowę czy Kutno. Bilety są dostępne na stronie internetowej przewoźnika.

Pociąg retro IC Nieśpieszny przygotowywany przez PKP Intercity od miesięcy

Nowy skład retro był przygotowywany przez przewoźnika od miesięcy. Prace renowacyjne odbywały się w zakładach PKP Intercity Remtrak w Libiszowie koło Opoczna. Pociąg składa się z historycznych wagonów 1. klasy 112Ag oraz 2. klasy 111Ag i 111As. Dla podróżnych przygotowano również wagon restauracyjny WARS.

Na czele składu znajduje się legendarna lokomotywa EP05-23 "Czesio". PKP Intercity zdecydowało się wykorzystać także pojazdy EP09, EP07 oraz EP08. Pociąg jest w stanie osiągać prędkość maksymalną do 120 km/h i kursuje po Polsce pod różnymi nazwami. Warto dodać, że liczba miejsc w składzie jest ograniczona do 200 osób.



