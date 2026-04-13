W skrócie Nieśpieszny, pociąg retro PKP Intercity, wyruszył w inauguracyjny kurs ze stacji Warszawa Główna w kierunku Skierniewic.

Dzisiejszy przejazd miał charakter inauguracyjny i stanowił ostatni test przed kursami z pasażerami, które rozpoczną się 17 kwietnia na trasie Warszawa Główna – Zakopane.

Bilety na pociąg Nieśpieszny zaczynają się od 49 złotych, a skład będzie kursował po Polsce do jesieni, oferując wagon restauracyjny oraz odnowione wagony retro klasy 1. i 2.

PKP Intercity obchodzi w tym roku 25. urodziny i z tej okazji przygotowało liczne atrakcje. Jedną z nich jest pociąg retro Nieśpieszny, który dziś po południu rozpoczął inauguracyjny kurs. Dla fanów kolei w Polsce to niebywała gratka.

Nieśpieszny PKP Intercity ruszył w inauguracyjny kurs

Pociąg retro PKP Intercity rozpoczął pierwszy kurs z pasażerami (gdzie głównie są to dziennikarze) o godzinie 12:08 w poniedziałek 13 kwietnia. Wtedy Nieśpieszny odjechał ze stacji Warszawa Główna i skierował się do Skierniewic. Cała podróż potrwa kilka godzin.

Na inauguracyjnej trasie Nieśpiesznego znajdują się m.in. Koluszki, Tomaszów Mazowiecki czy Radom Główny. Pociąg retro wróci do Warszawy przed godziną 17:00.

Realizujemy ogromne inwestycje – kupujemy nowoczesny tabor na 200 i 300 km/h ale pamiętamy też o dziedzictwie. Takim przykładem jest właśnie Nieśpieszny

"Zachowaliśmy te wagony właśnie z myślą o tym, żeby zrobić taki pociąg i żeby kursował z pasażerami. Teraz w końcu możemy to zrealizować" - dodał prezes PKP Intercity.

Kiedy pociąg retro PKP Intercity zacznie wozić pasażerów

Dzisiejszy przejazd jest charakter inauguracyjny i stanowi w zasadzie ostatni test przed uruchomieniem kursów z pasażerami. Nieśpieszny pojedzie w pierwszą trasę ze zwykłymi podróżnymi już w piątek 17 kwietnia. Tego dnia pociąg retro odjedzie ze stacji Warszawa Główna do Zakopanego. Odjazd planowany jest na godzinę 8:47. Przyjazd do stolicy Tatr odbędzie się po godzinie 19:00.

Ceny biletów na pociąg retro Nieśpieszny zaczynają się od 49 złotych (klasa 2 do 50 kilometrów). Nieśpieszny pojawi się na wielu trasach w Polsce i ma kursować do jesieni. Na pasażerów czekają liczne atrakcje, w tym wagon restauracyjny.

Nieśpieszny to zabytkowy skład, który składa się z wagonów retro 110Ac, 111Ag, 111As, 112Ag oraz 609A odnowionych przez spółkę PKP Intercity Remtrak. Są to zarówno pojazdy klasy 1., jak i 2. Ponadto w składzie jest wagon WARS. W roli lokomotyw pojawia się kultowa jednostka EP05-23 "Czesio". Zostaną użyte też elektrowozy EU07, EP07 oraz EP08 i EP09, a na odcinkach niezelektryfikowanych lokomotywa spalinowa SM42-462.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach?