W skrócie W najbliższą niedzielę 12 lipca z Wolsztyna wyruszy pociąg retro "Wakacyjny Strażak", który kursować będzie na trasie do Rakoniewic.

Podczas blisko trzygodzinnego postoju w Rakoniewicach pasażerowie będą mogli zwiedzić Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa prezentujące historyczny sprzęt.

Skład poprowadzi zabytkowy parowóz Pt47-65, wyprodukowany w połowie XX wieku, będący obecnie jedyną sprawną jednostką tego typu w wolsztyńskiej parowozowni.

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Parowozownia Wolsztyn przygotowała na tegoroczne nie lada atrakcję. Już w najbliższy weekend na trasę ruszy pociąg retro "Wakacyjny Strażak", który zostanie pociągnięty przez historyczny parowóz.

Pociąg retro "Wakacyjny Strażak" na torach od niedzieli 12 lipca

"Wakacyjny Strażak" wyjedzie na tory już w najbliższą niedzielę 12 lipca. Pociąg retro ma kursować na trasie Wolsztyn - Rakoniewice - Wolsztyn. Historyczny skład ruszy o godzinie 12:00 i po nieco ponad 20 minutach dojedzie do celu. Tam odbędzie się niespełna trzygodzinny postój, a potem (o godzinie 15:18) rozpocznie się powrót do Wolsztyna.

Wspomniany postój jest częścią atrakcji. W tym czasie będzie można zwiedzać rakoniewickie Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, gdzie również znajduje się historyczny sprzęt. Na miejscu są m.in. dane jednostki straży pożarnej, w tym również konne czy inny osprzęt wykorzystywany przed laty przez strażaków.

Bilety są już dostępne i można je zamawiać przez internet na platformie abilet. Cena w przypadku kursu dla osoby dorosłej to 41,20 zł. Natomiast bilet ulgowy kosztuje 30,90 zł. Ceny zawierają opłatę serwisową.

Wakacyjny pociąg retro z Wolsztyna pociągnie parowóz Pt47

Historyczny skład będzie ciągnięty przez duży parowóz Pt47. Jednostka była produkowana w latach 1948-1951 dla Polskich Kolei Państwowych (PKP) i bazuje na przedwojennym Pt31, w którym wprowadzono liczne zmiany konstrukcyjne. Pierwsza sztuka wyprodukowana w Chrzanowie została przekazana w sierpniu 1948 r.

Produkcja odbywała się także w zakładach w Poznaniu. Łącznie powstało 180 sztuk pojazdu. Pt47 to parowóz o masie około 100 ton, którego prędkość konstrukcyjna została ustalona na 110 km/h. Moc znamionowa to 1200 kW, a maksymalna siła pociągowa wynosi 135 kN.

Parowóz jest długi na blisko 24 metry (z tendrem), a jego wysokość to 4,57 metra. Do tej pory zachowała się tylko jedna sprawna jednostka i jest nią Pt47-65 znajdująca się w parowozowni w Wolsztynie. Wyposażono ją w tender typu 34D74-42 po naprawie głównej przeprowadzonej w Chabówce kilkanaście lat temu.



