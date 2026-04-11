Japonia słynie z szybkich pociągów i Shinkansen jest sztandarowym składem w Kraju Kwitnącej Wiśni. Superszybkie składy wykorzystuje się do przewozu pasażerów. Tymczasem wymyślono im nowe zastosowanie. Co to jest i skąd taki pomysł?

Japoński Shinkansen jako pociąg towarowy

Koleje Japońskie uruchomiły w marcu nowe połączenie z wykorzystaniem składu Shinskansen. Tym razem jednak nie są to przewozy osobowe. Jedną z jednostek wykorzystano jako pociąg towarowy.

Co ciekawe, nie dotyczy to tylko wykorzystania części składu, ale całego pociągu. Sięgnięto po jednostkę E3, którą wcześniej wycofano z przewozów pasażerskich. Wspomniany pociąg towarowy służy do przewożenia produktów rolnych oraz owoców morza z północno-wschodniego regionu Tohoku do Tokio.

Pierwsze takie połączenie odbyło się 23 marca. Do pociągu Tohoku Shinkansen podłączono siedem wagonów towarowych, w których znalazło się około 800 skrzyń ze wspomnianymi produktami. Tak powstał skład towarowy, który rozpędza się do prędkości 300 km/h.

Wspomniane wagony towarowe to wycofany skład E3, który następnie przebudowano. Wcześniej był to pociąg pasażerski na linii Tsubasa Yamagata Shinkansen. Oczywiście należało usunąć wszystkie miejsca siedzące, których w składzie było blisko 400 oraz przystosować go pod kątem przewozu produktów.

Japonia chce budować pociągi Shinkansen jako składy towarowe

Opisany wyżej pomysł to tylko wstęp do większego projektu, którym jest stworzenie pociągów towarowych dla Kolei Dużych Prędkości. Japończycy chcą w ten sposób zrewolucjonizować transport cargo z użyciem składów osiągających duże prędkości. Również na innych trasach w kraju.

W tym celu pod uwagę bierze się składy towarowe Shinkansen zaprojektowane i zbudowane od podstaw, a nie tylko poprzez wprowadzanie zmian do jednostek, które wcześniej wykorzystywano w ramach przewozów pasażerskich. Jest to odpowiedź m.in. na problemy logistyczne, z którymi boryka się Kraj Kwitnącej Wiśni, co jest spowodowane niedostatkiem kierowców ciężarówek. Ponadto Japonia chce w ten sposób walczyć z presją klimatyczną i jest to część działań mających zredukować emisję dwutlenku węgla.

