Pociąg z Polski do Chorwacji przez cały rok? Resort infrastruktury ma plan
Adriatic Express to sezonowy pociąg PKP Intercity, który zapewnia bezpośrednie połączenie Polski z Chorwacją. Skład jeździ tylko z wakacje, ale Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić. Padł pomysł, aby Adriatic Express kursował przez cały rok i resort prowadzi już stosowne rozmowy. Kiedy może ruszyć takie połączenie w ujęciu całorocznym?
PKP Intercity uruchomiło bezpośrednie połączenie Polski z Chorwacją w zeszłym roku. Pociąg Adriatic Express kursował w wakacje do końca sierpnia i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony pasażerów. W tym roku połączeń będzie więcej, ale czy taki skład mógłby jeździć przez cały rok?
Ministerstwo Infrastruktury chce całoroczny pociąg z Polski do Chorwacji
Adriatic Express w obecnym sezonie letnim ma jeździć do Chorwacji częściej, ale nadal będzie to połączenie sezonowe. Skład przestanie więc kursować wraz z końcem sierpnia. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury chce, aby pociąg jeździł przez cały rok.
Ministerstwo Infrastruktury nie rzuca tylko pustych haseł, ale prowadzi już stosowane rozmowy na ten temat z przedstawicielami z Austrii, przez którą kursuje Adriatic Express. Pomysł jest taki, aby pociąg jeździł nawet sześć razy tygodniowo przez wszystkie miesiące, ale taka zmiana prędko się nie pojawi.
W tym roku Adriatic Express nadal ma kursować tylko w sezonie letnim. Podobnie będzie w 2027 r. Wynika to z prac infrastrukturalnych w Słowenii, które będą prowadzone także w przyszłym roku. Kiedy więc połączenie z Polski do Chorwacji mogłoby się odbywać przez 12 miesięcy?
Kiedy pociąg Adriatic Express PKP Intercity zacznie kursować przez cały rok?
Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury wynika, że całoroczny pociąg Adriatic Express mógłby zacząć jeździć z Polski do Chorwacji najwcześniej w 2028 r.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak rozmawiał na ten temat ze swoim austriackim odpowiednikiem, ale na razie przez cały rok ma jeździć tylko IC Sobieski do Wiednia, który w sezonie letnim jest przekształcany w Adriatic Express.
W tym roku połączenie z Polski do Chorwacji doczeka się pewnych zmian. Przede wszystkim pociąg ma jeździć z większą częstotliwością, bo sześć razy w tygodniu. W zeszłym roku były to cztery kursy. Następnie mamy podział składu (w Lublanie) na wagony do Kopru oraz do Rijeki i możliwość zakupu łączonego biletu na autobus z Lublany do włoskiego Triestu.
Sprzedaż biletów na tegoroczne połączenia PKP Intercity ma ruszyć wkrótce. Wtedy poznamy ceny biletów, które w zeszłym roku zaczynały się od niespełna 200 złotych.