PKP Intercity uruchomiło bezpośrednie połączenie Polski z Chorwacją w zeszłym roku. Pociąg Adriatic Express kursował w wakacje do końca sierpnia i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony pasażerów. W tym roku połączeń będzie więcej, ale czy taki skład mógłby jeździć przez cały rok?

Ministerstwo Infrastruktury chce całoroczny pociąg z Polski do Chorwacji

Adriatic Express w obecnym sezonie letnim ma jeździć do Chorwacji częściej, ale nadal będzie to połączenie sezonowe. Skład przestanie więc kursować wraz z końcem sierpnia. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury chce, aby pociąg jeździł przez cały rok.

Ministerstwo Infrastruktury nie rzuca tylko pustych haseł, ale prowadzi już stosowane rozmowy na ten temat z przedstawicielami z Austrii, przez którą kursuje Adriatic Express. Pomysł jest taki, aby pociąg jeździł nawet sześć razy tygodniowo przez wszystkie miesiące, ale taka zmiana prędko się nie pojawi.

W tym roku Adriatic Express nadal ma kursować tylko w sezonie letnim. Podobnie będzie w 2027 r. Wynika to z prac infrastrukturalnych w Słowenii, które będą prowadzone także w przyszłym roku. Kiedy więc połączenie z Polski do Chorwacji mogłoby się odbywać przez 12 miesięcy?

Kiedy pociąg Adriatic Express PKP Intercity zacznie kursować przez cały rok?

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury wynika, że całoroczny pociąg Adriatic Express mógłby zacząć jeździć z Polski do Chorwacji najwcześniej w 2028 r.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak rozmawiał na ten temat ze swoim austriackim odpowiednikiem, ale na razie przez cały rok ma jeździć tylko IC Sobieski do Wiednia, który w sezonie letnim jest przekształcany w Adriatic Express.

W tym roku połączenie z Polski do Chorwacji doczeka się pewnych zmian. Przede wszystkim pociąg ma jeździć z większą częstotliwością, bo sześć razy w tygodniu. W zeszłym roku były to cztery kursy. Następnie mamy podział składu (w Lublanie) na wagony do Kopru oraz do Rijeki i możliwość zakupu łączonego biletu na autobus z Lublany do włoskiego Triestu.

Sprzedaż biletów na tegoroczne połączenia PKP Intercity ma ruszyć wkrótce. Wtedy poznamy ceny biletów, które w zeszłym roku zaczynały się od niespełna 200 złotych.

