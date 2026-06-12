W skrócie PKP Intercity przesunęło termin przyjmowania ofert na pociągi KDP na koniec czerwca, co stanowi kolejne opóźnienie w tym procesie.

Do przetargu na pociągi KDP planuje przystąpić do ośmiu firm, w tym dwie z Polski: Newag i PESA Bydgoszcz S.A.

Polskie firmy nie mają doświadczenia w produkcji składów dla prędkości ponad 300 km/h, dlatego zawiązują konsorcja z zagranicznymi partnerami.

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PKP Intercity ogłosiło plany związane z zakupem składów KDP dla prędkości co najmniej 320 km/h pod koniec 2025 r. Obecnie czekamy na ogłoszenie ofert, które ma złożyć nawet osiem firm, głównie spoza Polski. Jednak na rozstrzygnięcie tego etapu przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

PKP Intercity ogłosi oferty na superszybkie pociągi KDP pod koniec czerwca

Przewoźnik poinformował o kolejnym opóźnieniu związanym z ogłoszeniem ofert, które ma dostać w związku z planowanym przetargiem na pociągi KDP. To już trzecia zmiana. Ostatnia z nich wskazywała na połowę miesiąca. Datę zmieniono i nową jest 25 czerwca.

Po raz kolejny zmiana terminu składania ofert wynika z prośby jednego z zainteresowanych podmiotów, który potrzebuje więcej czasu. Nie wiadomo, która firma zawnioskowała o przesunięcie. Wiemy jednak, że do przetargu planują stanąć dwie polskie spółki.

Oczywiście samo ogłoszenie ofert jest dopiero wstępem do znacznie dłuższego procesu. Właściwy przetarg pozwoli wyłonić finalistów, którym PKP Intercity ostatecznie powierzy budowę superszybkich pociągów jeżdżących z prędkością ponad 300 km/h. Warto dodać, że podobne składy planuje zakupić spółka CPK i tutaj stosowne postępowanie ma zostać ogłoszone później w tym roku.

Pociągi KDP dla PKP Intercity chce dostarczyć Newag i PESA

Wiemy, że wstępne zainteresowanie przetargiem na superszybkie pociągi ogłosiły dwie polskie firmy. Są to Newag oraz PESA Bydgoszcz S.A. Żadna z nich nie ma jednak doświadczenia w produkcji taboru dla prędkości ponad 300 km/h i stąd też konieczność nawiązania konsorcjów z zagranicznymi podmiotami.

PESA Bydgoszcz S.A. ostatecznie zdecydowała się na współpracę z Hitachi Rail, choć pod uwagę brano także Alstoma. Natomiast Newag miał iść do postępowania z Siemens Mobility, ale umowa w tej kwestii została wypowiedziana. Wcześniej spółka brała pod uwagę partnerstwo z Hyundaiem.

Decyzje poznamy wkrótce. Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać własne oferty na pociągi KDP dla PKP Intercity jeszcze przez dwa tygodnie. Docelowo przewoźnik chce kupić co najmniej 20 składów dla prędkości co najmniej 320 km/h z opcją do maksymalnie 55.





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