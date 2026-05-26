PKP Intercity ogłosiło historyczne plany zakupu pociągów KDP pod koniec 2025 r. Wiemy, że kolejny etap postępowania jest opóźniany, o czym wspominaliśmy w poniedziałek. Do przetargu planuje wystartować także dwóch producentów z Polski. Są to firmy Newag oraz PESA Bydgoszcz. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat planów drugiej z nich.

PESA Bydgoszcz planuje konsorcjum mające zbudować pociąg KDP dla PKP Intercity

Oczywiście polscy producenci nie mają doświadczenia w budowie taboru KDP dla prędkości ponad 300 km/h. Stąd też muszą nawiązać konsorcja z zagranicznymi partnerami. Newag planował to zrobić z Hyundaiem, ale ostatecznie porozumienie miało zostać zawarte z Siemensem. Co z PESĄ Bydgoszcz?

W sieci pojawiły się informacje, że PESA Bydgoszcz prowadzi rozmowy nad ewentualnym konsorcjum do zrealizowania tego zadania z firmami Hitachi lub Alstom. Wcześniej nawiązała porozumienie z hiszpańskim Talgo. Jednak prezes spółki Krzysztof Zdziarski jakiś czas temu komunikował, że rozmowy na ten temat prowadzone są z kilkoma partnerami z zagranicy.

Z informacji, do których dotarł Dziennik Gazeta Prawna wynika, że PESA Bydgoszcz ma być bliżej nawiązania współpracy z Japończykami. Sama spółka tego jednak nie komentuje.

Wiemy jednak, że PESA Bydgoszcz nie chce stać się jedynie fabryką dla takich pociągów. Spółka liczy na transfer technologii, które pozwolą jej rozwinąć w przyszłości swój biznes. W tym m.in. do budowy konstrukcji aluminiowych.

PESA Bydgoszcz chce sama budować pociągi dla prędkości 250 km/h

Polska spółka radzi sobie coraz lepiej, ale do przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity będzie rzeczywiście potrzebować partnera. Taka współpraca pozwoli na zbudowanie składów, które będą w stanie jeździć z prędkością ponad 300 km/h.

PESA Bydgoszcz wolniejsze pociągi chce budować samodzielnie i tutaj zakłada się pojazdy mogące osiągać prędkość do 250 km/h. Już dziś firma tworzy składy dla prędkości 200 km/h, których odbiorcą jest czeski RegioJet. Firma wierzy, że będzie w stanie samodzielnie przekroczyć kolejną granicę.





