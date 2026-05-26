Pociągi KDP dla PKP Intercity z polskich fabryk? W tle rozmowy o konsorcjum
PKP Intercity kupuje superszybkie pociągi KDP dla prędkości ponad 300 km/h. Czy dostarczy je producent z Polski? Wyzwania podjęła się m.in. firma PESA Bydgoszcz, która to jednak nie ma doświadczenia w budowie tak szybkiego taboru. Dlatego prowadzi rozmowy na temat konsorcjum. Na liście są firmy Hitachi oraz Alstom.
PKP Intercity ogłosiło historyczne plany zakupu pociągów KDP pod koniec 2025 r. Wiemy, że kolejny etap postępowania jest opóźniany, o czym wspominaliśmy w poniedziałek. Do przetargu planuje wystartować także dwóch producentów z Polski. Są to firmy Newag oraz PESA Bydgoszcz. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat planów drugiej z nich.
PESA Bydgoszcz planuje konsorcjum mające zbudować pociąg KDP dla PKP Intercity
Oczywiście polscy producenci nie mają doświadczenia w budowie taboru KDP dla prędkości ponad 300 km/h. Stąd też muszą nawiązać konsorcja z zagranicznymi partnerami. Newag planował to zrobić z Hyundaiem, ale ostatecznie porozumienie miało zostać zawarte z Siemensem. Co z PESĄ Bydgoszcz?
W sieci pojawiły się informacje, że PESA Bydgoszcz prowadzi rozmowy nad ewentualnym konsorcjum do zrealizowania tego zadania z firmami Hitachi lub Alstom. Wcześniej nawiązała porozumienie z hiszpańskim Talgo. Jednak prezes spółki Krzysztof Zdziarski jakiś czas temu komunikował, że rozmowy na ten temat prowadzone są z kilkoma partnerami z zagranicy.
Z informacji, do których dotarł Dziennik Gazeta Prawna wynika, że PESA Bydgoszcz ma być bliżej nawiązania współpracy z Japończykami. Sama spółka tego jednak nie komentuje.
Wiemy jednak, że PESA Bydgoszcz nie chce stać się jedynie fabryką dla takich pociągów. Spółka liczy na transfer technologii, które pozwolą jej rozwinąć w przyszłości swój biznes. W tym m.in. do budowy konstrukcji aluminiowych.
PESA Bydgoszcz chce sama budować pociągi dla prędkości 250 km/h
Polska spółka radzi sobie coraz lepiej, ale do przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity będzie rzeczywiście potrzebować partnera. Taka współpraca pozwoli na zbudowanie składów, które będą w stanie jeździć z prędkością ponad 300 km/h.
PESA Bydgoszcz wolniejsze pociągi chce budować samodzielnie i tutaj zakłada się pojazdy mogące osiągać prędkość do 250 km/h. Już dziś firma tworzy składy dla prędkości 200 km/h, których odbiorcą jest czeski RegioJet. Firma wierzy, że będzie w stanie samodzielnie przekroczyć kolejną granicę.