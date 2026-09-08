Pociągi KDP PKP Intercity dostaną nową strefę pasażerską grand

W skrócie PKP Intercity wprowadzi w nowych składach KDP strefę grand, która będzie wydzielonym obszarem w pierwszej klasie z zaledwie czterema fotelami w układzie 1+1.

Fotele w strefie grand będą wyposażone w elektryczne sterowanie, obrót o 180 stopni, funkcję półleżenia oraz indywidualny stolik dostosowany do pracy na laptopie.

Pierwsze superszybkie pociągi KDP mają zostać dostarczone w ciągu pięciu lat, a na realizację pełnego zamówienia obejmującego 20 składów przewoźnik przewiduje siedem lat.

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PKP Intercity ogłosiło plany związane z zakupem superszybkich składów KDP pod koniec grudnia 2025 r. Dziś już wiemy, że do przetargu dopuszczono wszystkich czterech oferentów. Pociągi wprowadzą także nową strefę pasażerską o nazwie grand. Co o niej wiemy?

PKP Intercity wprowadzi w pociągach KDP strefę grand

PKP Intercity stawia oferentom konkretne wymagania. Na przykład nowe pociągi muszą mieć co najmniej 402 miejsca siedzące dla pasażerów, z czego na pierwszą klasę ma przypadać co najmniej 20 proc. z nich. 10 proc. z nich to strefa klasyczna, a pozostałe 10 proc. to strefa ciszy.

Ponadto w pierwszej klasie pojawi się nowa strefa o nazwie grand. Pierwsze informacje na jej temat pochodzą sprzed kilku miesięcy, a teraz stały się faktem. Będzie to wydzielony obszar z osobnymi drzwiami w pociągu, który ma znaleźć się tuż za kabiną maszynisty.

Strefa grand będzie oferowała tylko cztery miejsca siedzące w układzie 1+1. Umieszczone tam fotele będą o podwyższonym standardzie. Zapewnią obrót o 180 stopni, możliwość ułożenia w pozycji półleżącej czy sterowanie elektryczne. Każdy z nich otrzyma indywidualny stolik, który będzie rozkładany i ma pozwolić na wygodną pracę nawet na 17-calowym laptopie.

Ponadto pasażerowie w strefie grand mogą liczyć na indywidualne oświetlenie czy elektrycznie sterowane rolety. PKP Intercity stawia oferentom także dokładne wymagania związane z wielkością i odległościami takich foteli. Cała strefa będzie ponadto wyciszona.

Pociągi KDP PKP Intercity z nową strefą bistro

Ponadto PKP Intercity w nowych pociągach planuje umieszczenie nowej strefy bistro, która znajdzie się między pierwszą a drugą klasą. Przestrzeń gastronomiczna zostanie podzielona na części kuchenną oraz degustacyjną.

Ponadto w pobliżu pierwszej klasy i strefy grand ma znaleźć się minikuchnia. Ne zabraknie też części barowej.

Przy okazji PKP Intercity stawia warunki zamówienia. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w ciągu pięciu lat od podpisania umowy. Na realizację podstawowego zamówienia, które obejmuje 20 składów KDP, dostawca będzie miał siedem lat.



