W skrócie Leo Express złożył wnioski o przyznanie slotów na siedem nowych połączeń krajowych, które mają połączyć m.in. Warszawę, Wrocław, Kraków oraz Trójmiasto i inne duże miasta w Polsce.

Zgodnie ze złożonymi do UTK wnioskami, nowe połączenia kolejowe mają zostać uruchomione od 12 grudnia 2027 roku i funkcjonować przez pięć lat.

Przewoźnik planuje obsługiwać nowe trasy codziennie za pomocą składów zbudowanych z lokomotyw Vectron, które będą ciągnąć od pięciu do dziesięciu wagonów w zależności od potrzeb.

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Leo Express to czeski przewoźnik, który dopiero raczkuje w Polsce, ale radzi sobie coraz lepiej. W przeciwieństwie do RegioJet, który w maju opuścił nasz rynek. Spółka złożyła do UTK wnioski o przyznanie slotów na kolejne połączenia.

Pociągi Leo Express pojadą do Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta

Leo Express złożyło do Urzędu Transportu Kolejowego siedem wniosków w ramach przyznania slotów w otwartym dostępie. Są to następujące połączenia.

Warszawa - Gdynia - czeski przewoźnik deklaruje, że mógłby wypuścić na tej trasie cztery pary pociągów kursujące co cztery godziny.

Warszawa - Kraków/Zakopane przez CMK lub Radom - Leo Express na szlaku ze stolicy do Małopolski również deklaruje cztery pary pociągów.

Wrocław - Przemyśl przez Kraków - w planach są cztery pary połączeń.

Warszawa - Wrocław dłuższą trasą - w tym przypadku Leo Express chciałby jeździć wydłużonym szlakiem (nie przez CMK czy Poznań) biegnącym przez Łódź i Kalisz.

Poznań - Warszawa - Lubin - maksymalnie cztery pary pociągów.

Gdynia - Łódź - trasa mam być przedłużeniem pierwszego połączenia z Warszawy.

Wszystkie deklarowane we wnioskach połączenia mają być obsługiwane codziennie.

Kiedy pociągi Leo Express pojadą do największych miast w Polsce?

Wnioski złożone przez Leo Express do UTK zakładają możliwość uruchomienia nowych połączeń od 12 grudnia 2027 r., czyli dla rozkładu jazdy 2027/2028. Jednak jest to propozycja długoterminowa na pięć lat i mająca obowiązywać do 11 grudnia 2032 r.

Czeski przewoźnik deklaruje, że planuje wykorzystać tutaj pociągi składające się z lokomotyw Vectron, które miałyby ciągnąć od 5 do 10 wagonów (w zależności od potrzeb na danej trasie).

Trzeba przyznać, że plan Leo Express związany z ekspansją w Polsce jest bardzo ambitny i mogłaby to być ciekawa alternatywa dla połączeń dalekobieżnych obsługiwanych przez PKP Intercity. RegioJet również próbował walczyć o klientów z polskim przewoźnikiem, ale ostatecznie niewiele z tego wyszło.

Obecnie Leo Express obsługuje cztery połączenia na trasie Warszawa - Kraków - Praga. UTK w czerwcu wydał również zgodę na jazdę na szlaku z Przemyśla do lotniska w niemieckim Frankfurcie.



