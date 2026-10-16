Pociągi na CMK pojadą z prędkością ponad 300 km/h? Resort dementuje

W skrócie Ministerstwo Infrastruktury zdementowało nieprawdziwe informacje, jakoby pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej miały w przyszłości poruszać się z prędkością 300 km/h.

Plany modernizacji CMK zakładają osiągnięcie prędkości 250 km/h, co ma pozwolić na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą a Krakowem do około dwóch godzin.

Prędkości rzędu 300 km/h mają być możliwe dopiero po wybudowaniu zupełnie nowej linii kolejowej typu Y, która połączy największe polskie miasta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Pociągi w Polsce przyspieszają i już w przyszłym roku mają odbywać się pierwsze komercyjne kursy z prędkością 250 km/h. Będzie to możliwe na modernizowanej linii CMK, ale czy uda się tam uzyskać większe prędkości?

Dariusz Klimczak zapowiada pociągi na CMK jadące z prędkością 250 km/h

Wiemy, że obecnie trwają intensywne prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, co pozwoli już w przyszłym roku rozpędzić pociągi do prędkości 250 km/h. To pozwoli znacząco skrócić czas przejazdu na przykład z Warszawy do Krakowa do mniej niż dwóch godzin.

Polska Agencja Prasowa, która powoływała się na informacje przekazane przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, przekazała, że pociągi na CMK po 2027 r. mogłyby rozpędzić się nawet do prędkości ponad 300 km/h. Czy to w ogóle możliwe?

Ministerstwo Infrastruktury zabrało głos w tej sprawie i dementuje informację.

"Dementujemy nieprawdziwą informację podaną przez Polską Agencję Prasową i rozpowszechnianą przez inne redakcje. Nie ma planów uruchomienia pociągów z prędkością 300 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Apelujemy o rzetelność i weryfikowanie informacji przed ich publikacją" - czytamy w piątkowym wpisie Ministerstwa Infrastruktury na platformie X.

Rozwiń

Pociągi w Polsce rzeczywiście mają z czasem pojechać w Polsce z prędkością ponad 300 km/h, ale nie po CMK, a zupełnie nowej linii kolejowej "Y", która dopiero zostanie zbudowana i połączy cztery z pięciu największych miast w kraju.

PKP Polskie Linie Kolejowe o prędkości ponad 300 km/h na CMK

PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w Polsce, już wcześniej zajmowały podobne stanowisko w sprawie CMK. Wprowadzenie prędkości powyżej 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej nie jest technicznie możliwe.

Wcześniej w tym roku postawiono ostatni maszt dla systemu GSM-R, który jest niezbędny do osiągnięcia prędkości 250 km/h. Związane to jest z uruchomieniem ETCS 2. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ta sama infrastruktura nie pozwoli na rozpędzanie składów do prędkości ponad 300 km/h i takich planów na razie nie ma.

Warto jednak mieć na uwadze, że na CMK udało się już przekraczać incydentalnie prędkość ponad 250 km/h. Miało to miejsce w trakcie prób Pendolino należących do PKP Intercity, które jako pierwsze pojadą tak szybko po tej linii kolejowej w przyszłym roku.

Składy Pendolino mają zacząć jeździć z pasażerami z prędkością 250 km/h po CMK do końca przyszłego roku. Jednak niedawno Dariusz Klimczak wspomniał, że być może uda się to osiągnąć jeszcze we wrześniu 2027 r.