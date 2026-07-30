Pociągi PKP Intercity gotowe na falę upałów w Polsce

W skrócie PKP Intercity przygotowało składy na falę upałów, zapewniając pasażerom działającą klimatyzację oraz darmową wodę dostępną w trakcie podróży pociągami przewoźnika.

Pasażerowie mogą dokonać darmowego zwrotu biletów zakupionych do 29 lipca 2026 r. na przejazdy w terminie od 30 lipca do 9 sierpnia, bez potrącania odstępnego.

W razie opóźnień lub awarii przewoźnik będzie honorować bilety innych firm oraz przygotował dodatkowe lokomotywy spalinowe, które mają być uruchamiane w razie potrzeb.

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Polska znowu mierzy się z falą upałów. Wysokie temperatury pozostaną z nami przez około tydzień i dla pasażerów pociągów oznacza to liczne utrudnienia. Z pewnością dobrze pamiętamy, co działo się około miesiąc temu, gdy kraj również został nawiedzony przez ekstremalnie wysokie temperatury.

PKP Intercity ogłasza gotowość na falę upałów w Polsce

PKP Intercity przekazało, że jest gotowe na bardzo trudną sytuację pogodową. Spółka dokłada starań, aby dla pasażerów jej pociągów stanowiło to jak najmniejsze niedogodności.

Pociągi PKP Intercity wyposażone są w klimatyzację, co powinno złagodzić skutki wysokich temperatur panujących na zewnątrz. Ponadto poszczególne składy doposażono w dodatkowe ilości wody, którą pasażerowie będą mogli uzyskać w trakcie podróży bez dodatkowych opłat.

Przewoźnik bierze też pod uwagę liczne utrudnienia, które mogą nastąpić w trakcie realizacji połączeń. Fala upałów sprzed kilku tygodni doprowadziła w Polsce do bardzo trudnej sytuacji. Liczne pociągi były opóźnione, a część z nich w ogóle odwołano. W pogotowiu są dodatkowe lokomotywy spalinowe, które mają być uruchamiane w razie potrzeb.

Spółka dokłada starań, aby tego typu sytuacji było jak najmniej, ale nie można ich wykluczyć. Dlatego PKP Intercity apeluje do pasażerów, aby w miarę możliwości brać pod uwagę trudną sytuację i ewentualnie zmienić plany związane z podróżą. Przede wszystkim w godzinach najwyższych temperatur, czyli po południu. Dotyczy to głównie osób starszych oraz podróżujących z dziećmi.

Bezpłatna rezygnacja z przejazdu i honorowanie biletów innych przewoźników

Począwszy od czwartku PKP Intercity przywraca usługę darmowej rezygnacji z biletu. Dotyczy to opłat za przejazdy w terminie od 30 lipca do 9 sierpnia br.

Wszystkie bilety zakupione dla wyżej wymienionych terminów przejazdu można zwrócić za darmo i bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to biletów w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej kupionych najpóźniej w dniu 29 lipca 2026 r.

PKP Intercity dodaje, że dotyczy to wszystkich biletów, również zakupionych w ramach oferty Super Promo International. Zwrotu można dokonać w kasach biletowych, aplikacji mobilnej przewoźnika czy poprzez serwis e-IC.

Przy okazji PKP Intercity planuje honorować bilety innych przewoźników krajowych, co ma ułatwić pasażerom dalszą podróż w przypadku wystąpienia opóźnień czy awarii. Przewoźnik zwraca również uwagę na śledzenie komunikatów oraz własnych kanałów w mediach społecznościowych, gdzie będą udostępniane informacje na bieżąco.



